Z fastfoodu vybudovali lovebrand

Bratislava 20. novembra (OTS) - Pred desiatimi rokmi vznikol na festivale fastfoodový koncept, ktorý prepísal stereotypy o burgroch. Regal Burger prekonal covidovú i energetickú krízu, expandoval a dnes je z neho prosperujúca franchisingová gastrosieť, ktorá oslávila svoje 10. narodeniny. Pre náš gastro sektor je Regal Burger unikátom, láka svojich zákazníkov k zážitku kombinácie jedinečných chutí z čerstvo pripravovaných surovín.Externé faktory viedli k zmenám v správaní zákazníkov, čo podnietilo prispôsobiť aj nový, kvalitnejší a zážitkovejší servis zákazníkovi. Vďaka adaptácii je dnes Regal Burger unikátnym zážitkom pre svojich zákazníkov a pri oslave svojich 10. narodenín sa teší každým dňom priazni stálic, ale i nováčikov. Nový zážitok preto premietli do svojej prvej prevádzky cez vynovené priestory aj ponuku.,” hovorí Jozef Kuzma, spolumajiteľ Regal Burger.Podľa jeho slov zákazníci vyhľadávajú kombináciu kvalitnej chuti, čerstvosti domácich surovín a zážitku, ktorý radi zdieľajú pri dobrom rozhovore s priateľmi.“ hovorí Jozef Bardík, ďalší so spoluzakladateľov.“Celý úlet spolu so Smash burgrami je pre nás nie len oslavou narodenín, ale najmä popkultúrnym odkazom. Dizajn na Palackého tak dýcha výraznými a mladými farbami s punkovou náladou a reprezentuje našu jedinečnosť, ktorú vkladáme do gastro segmentu celých 10 rokov,” dodáva J. Bardík.Foto: Regal Burger“ dodal.Regal Burger dokázal za 10 rokov svojej existencie spraviť z pár kmeňových prevádzok fungujúci systém franchisových pobočiek po celom Slovensku. Prvú prevádzku spustili v roku 2014 v srdci Bratislavy na Palackého ulici a odvtedy sa rozrástli na obľúbenú gastrosieť. Väčšinu z nich poznajú zákazníci pod lovebrandom Regal Burger, medzi ďalšie nové koncepty sa radia Poké Bistro, Chuck&Frida či La Garancha, Wokiino, Eatballz a CuppaJoe.