Žiadne delobuchy a živé kapry, ale zato kvalita a vycibrené chute

Bratisalava 12. decembra (OTS) - Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že záver roka sa spája so zvykmi, ktoré môžu ublížiť prírode i ľuďom? BILLA chce ísť pozitívnym príkladom a preto dlhodobo nepredáva živé ryby a zábavnú pyrotechniku dokonca nemala v ponuke nikdy. Vianočnú atmosféru si však v BILLA užijete do sýtosti. V predajniach nájdete pestrý sortiment chladených a mrazených rýb, ako aj rozšírenú sviatočnú ponuku privátnych značiek BILLA.Zodpovedný prístup k prírode a ochrana životného prostredia nie sú v obľúbenom reťazci len dobre znejúce frázy. BILLA aktívne presadzuje princípy udržateľnosti, vrátane podpory etického zaobchádzania so zvieratami. Volá po humánnejšom chove, preprave a spracovaní zvierat. Vianoce, samozrejme, nie sú žiadnou výnimkou.vysvetlilBILLA záleží na krajine, v ktorej spoločne žijeme. Preto citlivo vníma aj poslednú noc v roku, keď niektorí ľudia odpaľujú petardy, svetlice a iné nebezpečné druhy pyrotechniky.uviedolOkrem toho, že BILLA slávi najkrajšie sviatky v roku zodpovedne, nezabúda ani na tradície a prináša všetko, čo rodiny počas Vianoc obľubujú. V ponuke BILLA tak nájdete klasiku v podobe chladeného či mrazeného poleného kapra, ako aj podkovičky z tejto ryby. Čoraz obľúbenejšími sú však počas Vianoc aj ďalšie druhy rýb, preto v predajniach BILLA nebude chýbať ani pstruh lososovitý a podkovičky či filety z lososa. Keďže dopyt po rybách v predvianočnom období z roka na rok rastie, v BILLA dostatočne navýšili ich objemy. V rámci svojich privátnych značiek BILLA garantuje, že ryby a rybie produkty pochádzajú z udržateľného rybolovu a zodpovedného rybného hospodárstva. Tie neubližujú delfínom a zároveň zachovávajú životné podmienky pre ryby, čo potvrdzujú certifikáty Dolphin Safe, MSC (Marine Stewardship Council) a ASC (Aquaculture Stewardship Council).Ak nie ste milovníkmi rybiny a na Vianoce preferujete iné typy mäsa, žiaden strach. BILLA počas decembra ponúka aj rôzne druhy údeného či sušeného mäsa. Keďže počas sviatkov si ľudia doprajú potraviny tej najvyššej kvality, spoločnosť tiež rozšírila sortiment svojej privátnej značky BILLA Premium. Tieto produkty sú vyrobené z prvotriednych surovín, vyznačujú sa plnou chuťou i vôňou a pochádzajú od prísne preverených dodávateľov.uviedol. Počas Vianoc oceníte napríklad výberové syry, šunky, cestoviny či oleje, ale aj rôzne druhy cukroviniek značky BILLA Premium. Spoločnosť tiež neustále rozširuje sortiment svojej novej privátnej značky Chute Slovenska, v ktorej prináša tradičné potraviny vyrobené na Slovensku. Pochutnáte si tak nielen na mäsových a mliečnych produktoch, ale aj na zelenine a ovocí, sladkých koláčoch, trvanlivom pečive či skvelom mede.