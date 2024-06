Xénia je nedôverčivá, Oxana sa vyznačuje inteligenciou

Bratislava 2. júna (TASR) - Xénie rozhodne nie sú vyzývavé. Sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových vzplanutí. Mali by si správne zadeliť čas. Neprospieva im, ak konzumujú konzervované potraviny.



Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Obľúbené farby Xénie sú zelená a gaštanová, ochranné rastliny štiav, kostihoj, ochranné kamene obsidián, ametyst.



Ženské meno Oxana je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia. S nositeľkami tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich napríklad Oxanka.



Oxany sú inteligentné, čoho sú si aj vedomé a dávajú to iným pocítiť. Ich pamäti analytického typu nič neujde. Sú kritické, subjektívne a celkovo majú ťažkú povahu.



Svojím dynamizmom vytvárajú ilúziu, že sú v práci nenahraditeľné. Oxany rady robia dve veci naraz. Môžu z nich byť novinárky alebo podnikateľky, no priťahuje ich aj astrológia.



Životaschopnosť Oxany je veľmi dobrá, ale zdravie nestále, priveľmi ovplyvňované náladami. Potrebujú uvoľnenie, odpočinok a veľa spánku. Mali by zachovávať pravidelnú životosprávu.