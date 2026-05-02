Žigmund je vytrvalý
Oslávenci sú dôslední ľudia s vysokou inteligenciou.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Mužské meno Žigmund má nemecký pôvod a v preklade znamená "ochranca víťazstva". Nositeľov tohto na Slovensku skôr výnimočného mena oslovujeme aj Žigo, Žigi. Meniny majú 2. mája.
Žigmundovia sú stavitelia, ktorí budujú svoj život tak, ako ich totemové zviera bobor. Oslávenci sú dôslední ľudia s vysokou inteligenciou. Sú aj trpezliví a vytrvalí. Dosiahnutiu svojho cieľa venujú toľko času, koľko je potrebné a vždy sa im to podarí. Ich veľkým nepriateľom je nuda.
Žigmundovia sú vitálni. Ak vsadia na "dobrého koňa", všetko prebieha k ich spokojnosti. Ak zvíťazí ich skrytý pesimizmus, nedarí sa im.
Ich obľúbenými farbami sú žltá, modrá a biela, ochranné rastliny žihľava, rimbaba, skalnica, ochranné kamene ametyst, smaragd.
