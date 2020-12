Tohtoročná spoločná silvestrovská fotka sa na Marháte nerobí

Piešťany/Bezovec 31. decembra (TASR) – Hromadná cieľová fotografia presne 12 hodín pred koncom roka, účasť okolo tisícky nadšencov turistiky, dobrá nálada a opekačka v závere – to všetko sa spája s každoročným turistickým silvestrovským výstupom na vrch Marhát v pohorí Považský Inovec.



Podujatie organizuje Klub slovenských turistov TJ Bezovec Piešťany a prvýkrát v histórii ho v tomto roku musel oficiálne zrušiť pre COVID-19. Mal byť v poradí 49. Podľa predsedu klubu Ladislava Bábika však trochu počítali s tým, že niektorí ľudia si aspoň individuálny výstup neodpustia a tak pre istotu nachystali trochu dreva pre tých, čo chceli silvestrovský deň začať potulkou v prírode.



„Vlani sme mali oficiálne zaregistrovaných 960 ľudí na vrchole, neoficiálne bolo ešte o niečo viac," povedal Bábik pre TASR.



S takouto účasťou sú, ako konštatoval, nadmieru spokojní. Z roka na rok záujem rastie a organizačný tím zakaždým stojí pred úlohou zabezpečiť všetko podľa potrieb a pre bezpečnosť účastníkov. A to aj v závislosti od počasia či nádielky snehu. Vlaňajší ročník bol napríklad úplne bez bielej posýpky, ale bývali aj roky so závejmi, ľadom či vetrom.



Prvýkrát sa silvestrovský výstup na Marhát s vrcholom vo výške 748 metrov nad morom uskutočnil v roku 1972 vďaka nadšencom ako Jozef Čajka, František Gajdošík a ďalší. Dobrá atmosféra i priateľské stretnutia lákali čoraz viac turistov.



„V roku 1994 sme mali 375 účastníkov, v roku 2004 850," ilustroval to Bábik. Sú medzi nimi aj skalní, čo sú už 'inventárom' pochodu a majú na svojom konte aj 40 účastí. „Napríklad nebohý Jaroslav Bohm, Peter Miklánek i Rudolf Drlička," informoval predseda TJ.



Silvestrovský výstup na Marhát pri Nitrianskej Breznici je natoľko pre členov klubu i verejnosť nákazlivý, že podľa Bábika evidujú mnoho rodín, kde chodia deti, rodičia i starí rodičia či ďalší rodinní príslušníci. Účastníci pochodov sú ľudia zo všetkých dedín a miest spod Marhátu.



„No prídu aj turisti z východného Slovenska, z Čiech a teraz aj z iných krajín, ktorí sú buď na kúpeľnom pobyte alebo sú na návšteve Slovenska, napríklad z Nemecka, Francúzska, Talianska, Rakúska," uviedol Bábik. Výstupová trasa je vždy rovnaká – hviezdicová so štartom na Výtokoch, Nitrianskej Breznici, v Hubine, Modrovej či Bezovci.



„Všetci účastníci dostanú na vrchole diplom a potom sa spolu fotíme pod transparentom. Na vlaňajšej fotke nás je viac ako 120," opísal Bábik.



Na vrchole čaká turistov aj Marhátsky eurodukát, slaninka či špekáčik, čaj a pripravené ohniská, lebo turistom podľa organizátorov padne vhod po fyzickej námahe doplniť si sily, zabaviť sa, alebo sa aspoň pozdraviť a zaželať si šťastný nový rok.



„Poniektorí si aj spoločne zaspievajú. Mnohí sa takto stretnú iba na Silvestra," povedal. Napriek tomu, že sa akcia koná v posledný deň roka, nie je na výstupe pyrotechnika povolená ani vítaná.



Na Marháte je rozhľadňa, na jeseň 2008 bola postavená nová, 17 metrov vysoká. Je z nej vidno na hrady Tematín, Čachtice, Uhrovec, Gymeš a Oponice, Devín. Za ideálnych podmienok je vidno až hranice Česka, Maďarska aj Rakúska. Pod prístreškami pod ňou si možno pozrieť fotografie zo silvestrovských výstupov. Turisti majú archivované aj vrcholové knihy.



„Nachádzajú sa v nich mnohé zaujímavé odkazy, z ktorých je možné si urobiť pestrý obraz o tom, kto a odkiaľ na Marhát prichádza," povedal Bábik. Oficiálne sa silvestrovská akcia končí na obed. Napriek tomu mnohí prichádzajú na Marhát aj neskôr.



Piešťanský klub turistov funguje samostatne od roku 1991, no predtým bol ako oddiel súčasťou Telovýchovnej jednoty Bezovec Piešťany. A tá zase nadviazala tesne po 2. svetovej vojne na Klub lyžiarov a turistov v Piešťanoch. V súčasnosti má 39 členov, tajomníkom je Drlička. Každoročne organizujú pre širokú verejnosť viacero turistických podujatí ako pochod Bezovec – Piešťany, Hore Váhom – dole Váhom, Inovecká 50-tka, Bakuľový pochod. Najmladšia členka TJ má štyri roky, najstarší člen má 83 rokov.