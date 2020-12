Západné Tatry sú majestátne a podmaňujúce aj v zime

Bratislava 5. decembra (TASR) – Tatry, najmenšie veľhory sveta, sú majestátne a podmaňujúce v každom ročnom období. Keď sa zahalia do snehovej prikrývky, sotva možno nájsť romantickejšie miesto. Západné Tatry sú druhým najvyšším horstvom na Slovensku, najväčšia časť pohoria sa nachádza na Liptove a menšia na Orave.



„Len v decembri minulého roku navštívilo Liptov viac ako 15 000 zahraničných návštevníkov, ktorí tu strávili minimálne tri až osem nocí a predstavovali bezmála polovicu návštevníkov nášho regiónu v tomto období. Liptov chce obstáť a zabojovať túto sezónu aspoň o priazeň Slovákov," povedala pre TASR Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



Je však zrejmé, že tohtoročná zimná sezóna, ktorú výrazne ovplyvní pandémia, bude iná a lyžovačku neminú značné obmedzenia.



Na území Tatranského národného parku platí každoročne od 1. novembra sezónna uzávera turistických chodníkov – väčšina označených trás sa opäť otvorí 15. júna 2021.



Aj počas zimnej sezóny sú ale otvorené chodníky na všetky vysokohorské chaty s výnimkou Chaty pod Rysmi. Mrazivú krásu zimnej prírody tak môžu turisti obdivovať, keď sa vyberú na niektorú z horských chát, ako napríklad na Žiarsku chatu, Ťatliakovu chatu, Chatu Zverovka či Chatu pod Náružím.



Žiarska chata sa nachádza na južných svahoch Západných Tatier a je vstupnou bránou do turisticky veľmi navštevovanej oblasti Žiarskej doliny a Roháčov. Je nielen miestom oddychu, ale aj dobrým východiskom na vysokohorské túry, ako je napríklad zimný výstup na vrch Plačlivé.



Žiarska dolina, vzdialená približne desať kilometrov od Liptovského Mikuláša, patrí k najkrajším a najnavštevovanejším dolinám aj v zimnom období.



Pred vstupom do doliny sa nachádza obľúbené lyžiarske stredisko Dolinky. Vďaka rôznorodosti terénu si v ňom prídu na svoje skúsení, ako aj rekreační lyžiari i menej zdatní milovníci zimných športov. V zimnom období je však potrebné dávať pozor na lavíny, pretože Žiarska dolina patrí k najlavínoznejším terénom v Západných Tatrách.



Často navštevovaná je tiež Ťatliakova chata v Roháčskej doline. Dajú sa z nej podniknúť rôzne výlety, ako napríklad na sedlo Zábrať, Roháčske plesá, Rákoň a Smutné sedlo.



Naopak, skromná, nie príliš propagovaná, ale o to viac srdcu mnohých turistov blízka je vysokohorská Chata pod Náružím ležiaca vo výške 1420 metrov nad morom.



Vďaka svojej výbornej polohe – obklopená je vrcholmi Babky, Malej a Veľkej Kopy, Ostrým a Sivým vrchom – ponúka širokú škálu hrebeňových túr a vyhovuje aj najnáročnejšiemu fanúšikovi horskej turistiky. V oblasti sú výborné podmienky na skialpinizmus a v doline možnosti na lezenie ľadopádov.



Významným strediskom turistiky v Západných Tatrách a obľúbeným východiskovým bodom vysokohorských túr je tiež Zverovka, kde sa nachádza známe zimné stredisko Zverovka – Spálená. V areáli sú aj bežecké trate s celkovou dĺžkou 11 kilometrov, pričom platí, že počas zimnej sezóny je Liptov doslova rajom pre milovníkov bežeckého lyžovania.



Unikátnu kombináciu lyžovania a relaxu v bazénoch s liečivou geotermálnou vodou na jednom mieste ponúka termálny Aquapark a Skipark Meander Oravice. Vzhľadom na vývoj pandémie je potrebné sledovať aktuálnu epidemiologickú situáciu, čo platí aj pre vodný park Bešeňová a tiež jeden z najväčších hotelových wellness komplexov na Slovensku Permon's Paradise, ktorý sa nachádza v malej horskej osade Podbanské.



Neopakovateľný zážitok ponúka návšteva neďaleko od Podbanského vzdialeného Múzea liptovskej dediny v Pribyline, ktorému dodáva snehová prikrývka osobitné čaro.



Aj v zimnom období smerujú turisti ku Kmeťovmu vodopádu v Kôprovej doline, ktorý je s 80 metrami najvyšším vodopádom na Slovensku. Teploty pod bodom mrazu dokážu z vodopádu vytvoriť úchvatnú scenériu.



Ku Kmeťovmu vodopádu sa môžu turisti vybrať napríklad aj z podtatranskej obce Hybe, kde sa narodil známy hybský zbojník Pacho.



Nezabudnuteľne ho zvečnil Jozef Kroner v legendárnej komédii režiséra Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník. Poloha obce, v ktorej sa nachádza Pachova drevenica aj socha miestneho zbojníka, je veľmi výhodná, neďaleko sa rozprestiera málo známa, rukou človeka nedotknutá hybská tiesňava. Turisti sa môžu z Hýb dostať rýchlo a jednoducho k niektorej z mnohých liptovských i tatranských atrakcií.