Zimné bundy pre outdoorových nadšencov

Bratislava 24. novembra (OTS) - Zima so sebou prináša svoje výzvy, no pre outdoorových nadšencov to neznamená, že musia zavesiť svoje vybavenie na klinec. So správnou zimnou bundou môžete zostať aktívny aj v najnáročnejších podmienkach.Aké sú kľúčové vlastnosti zimnej bundy na outdoorové aktivity?Nemecká značka Strauss je známa najmä ako výrobca pracovného oblečenia. Okrem toho má ale svojej aktuálnej ponuke aj oblečenie na voľný čas. Nechýbajú ani kvalitné zimné bundy vhodné na outdoorové aktivity, či pracovná obuv použiteľná aj na bežné nosenie.Pri výbere zimnej bundy na outdoorové aktivity je dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových vlastností, aby ste mohli efektívne čeliť náročným podmienkam. Zimné bundy s rôznym oblečením na outdoor majú byť teplé a zároveň priedušné, odolať dažďu, snehu a vetru.Zdroj foto: Soloviova Liudmyla/Shutterstock.comVysoký golier, elastické manžety, regulovateľný pás a iné prvky zlepšujú ochranu pred vonkajšími živlami. Materiály s membránami zabezpečujú vodotesnosť a zároveň umožňujú odparovanie potu. Dôležité sú aj vetracie otvory, ktoré umožňujú ďalšiu reguláciu teploty tým, že vzduch prúdi dovnútra bundy. Táto vlastnosť je obzvlášť užitočná pri aktivitách s vyššou intenzitou.Pozornosť treba venovať aj strihu zimnej bundy. Zimné módne trendy sú v tomto prípade na vedľajšej koľaji, pretože outdoorové oblečenie má byť najmä pohodlné a funkčné. Priliehavý strih umožňuje efektívne udržiavanie tepla, zatiaľ čo pohodlný strih umožňuje voľný pohyb. Ideálne je vrstviť niekoľko tenších odevov, ktoré sa dajú obliekať alebo vyzliekať podľa podmienok.Keď robíte outdoorové aktivity, ako je turistika, beh, alebo iný fyzický výkon, začnete sa potiť. Úloha priedušnosti spočíva v umožnení odvodu vlhkosti z vnútra bundy, čím sa zabraňuje nahromadeniu potu a zaisťuje sa, že telo zostane suché.Ak bunda nedokáže správne odvádzať vzniknutú vlhkosť, vytvára sa medzi telom a odevom nežiadúce prostredie, čo môže spôsobiť nepohodlie a dokonca aj hypotermiu v chladnom počasí. Priedušnosť teda umožňuje odparovanie potu a udržuje pokožku suchú.Outdoorové aktivity a chladivé počasie môžu byť náročné, preto je dôležité, aby bunda odolávala opotrebovaniu aj nástrahám počasia. Zosilnené časti na ramenách, lakťoch a iných exponovaných častiach môžu predĺžiť životnosť bundy, takisto ako odolný materiál.Bundy by mali byť rovnako ako pracovná obuv dostatočne pohodlné, aby umožňovali vrstvenie oblečenia a zároveň by nemali byť príliš ťažké, aby neobmedzovali pohyb. Rôzne aktivity si predsa vyžadujú rôzne vlastnosti oblečenia. Napríklad horolezectvo môže vyžadovať ľahký, ale odolný materiál, zatiaľ čo pre bežky môže byť dôležitá priedušnosť.Napríklad zimná bunda e.s.motion je hrejivá a ľahká vďaka vypchávke ISOFILL® 300 a jemnej podšívky z vlákenného rúna. ISOFILL® je špeciálny materiál, jeho ultrajemné mikrovlákna uchovávajú vzduch, a tým chránia telo pred vniknutím vonkajšieho chladu bez obmedzenia priedušnosti. Okrem toho je mäkký, ľahký a elastický.Výber správnej zimnej bundy je dôležitý aj pre pohodlie a bezpečnosť počas outdoorových aktivít v zime. Rôzne značky a modely ponúkajú rôzne kombinácie týchto vlastností, a preto je dôležité zvážiť vaše konkrétne potreby a podmienky, v ktorých plánujete aktivity.Pri výbere zimnej bundy je dôležité venovať pozornosť nielen typu aktivity, ale aj individuálnym preferenciám a pohodliu. Skúšanie rôznych možností vám pomôže nájsť tú pravú bundu, ktorá vás udrží v teple a pohodlí. Vďaka nej sa budete cítiť príjemne počas každej zimnej dobrodružnej výpravy.