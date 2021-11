Zimné pneumatiky sú pre osobné autá povinné pri snehu či ľade na ceste

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 10. novembra (TASR) - Zimné pneumatiky sú pre osobné autá a dodávky do 3,5 tony na Slovensku povinné, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Konkrétny dátum prezutia vozidla nie je v zákone určený. Ministerstvo vnútra (MV) SR na to upozornilo na sociálnej sieti. Vyzvalo, aby vodiči mysleli na prezutie pneumatík včas.približuje rezort.Autobusy a nákladné autá, teda vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3, sú povinné mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav okrem situácií definovaných pre osobné vozidlá aj v čase od 15. novembra do 31. marca.Zimné pneumatiky sú označené horským symbolom. Môže ísť o štít so snehovou vločkou alebo snehovú vločku v horskom štíte s tromi vrcholmi. Majú tiež označenie M+S, M.S alebo M&S (Mud and Snow).upozornilo MV SR. Nevyhovujúce pneumatiky brzdnú dráhu vozidla predlžujú a zvyšujú riziko dopravenej nehody.Pri ceste do zahraničia si treba overiť podmienky platné v danom štáte.