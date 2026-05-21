Štvrtok 21. máj 2026
Zina je ľudská

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Ženské meno Zina má grécky pôvod a jeho význam je "dobrá", "priateľská". Nositeľky tohto na slovenskom území ojedinelého mena oslovujeme Zinka, Zinuška, Zinočka. Meniny majú 21. mája.

Tieto ženy sú najmä ľudské a prosociálne. Ak sa stretnete so Zinami, rozhodne sa s nimi nikdy nebudete nudiť. Majú sklon k ľahkomyseľnosti, čo im môže spôsobiť isté problémy.

Ziny zvládajú štúdium s prehľadom. Priťahujú ich povolania, v ktorých sa možno presadiť a skrýva sa v nich aj isté riziko. Cítia sa dobre v oblasti obchodu, alebo napríklad vo svete reklamy.

Zdravie majú priemerné. Ziny by sa mali vyhýbať prepracovanosti, prospeje im pravidelné cvičenie, prechádzky a strava bohatá na železo.

Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Neptún. Šťastné farby Ziniek sú svetlozelená, biela a žltá. Ochranné rastliny skorocel, túžobník, ochranné kamene akvamarín a rubín.
