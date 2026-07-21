< sekcia Magazín
Životnú púť Danielov sprevádzajú slnečné lúče
V živote Danielov platia pevné pravidlá a svoje názory bezdôvodne nemenia.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Mužské meno Daniel je starozákonné, má hebrejský pôvod a význam mena je "Boh je sudca". Je bežne zaužívané a jeho domácke podoby sú Danielko, Danko, Dan, Dano.
Danielovia majú meniny 21. júla. Životnú púť týchto mužov sprevádzajú slnečné lúče. V spoločnosti priateľov žiaria a rozdávajú pohodu. Danielovia sú milí a trochu zasnení. Niekedy sa zdá, ako by uprednostňovali priateľstvo pred láskou. Zachovávajú si od ľudí odstup a veľmi ťažko prejavujú svoje city.
V živote Danielov platia pevné pravidlá a svoje názory bezdôvodne nemenia. Rodinný život si chránia a usilujú sa zachovávať mravnostné dekórum. Trpia, keď sa v ich spoločnosti ľudia nevhodne správajú. Z chorôb sa zotavujú pomalšie, ako by si želali. Ich drobné zdravotné problémy sú väčšinou zapríčinené nesprávnym spôsobom života.
Danielovia majú meniny 21. júla. Životnú púť týchto mužov sprevádzajú slnečné lúče. V spoločnosti priateľov žiaria a rozdávajú pohodu. Danielovia sú milí a trochu zasnení. Niekedy sa zdá, ako by uprednostňovali priateľstvo pred láskou. Zachovávajú si od ľudí odstup a veľmi ťažko prejavujú svoje city.
V živote Danielov platia pevné pravidlá a svoje názory bezdôvodne nemenia. Rodinný život si chránia a usilujú sa zachovávať mravnostné dekórum. Trpia, keď sa v ich spoločnosti ľudia nevhodne správajú. Z chorôb sa zotavujú pomalšie, ako by si želali. Ich drobné zdravotné problémy sú väčšinou zapríčinené nesprávnym spôsobom života.