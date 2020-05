Zlatá zem bude mať predpremiéru v špeciáli Deň Zeme: Príroda a my

Bratislava 1. mája (TASR) - Symbolickým vrcholom programového špeciálu s názvom Deň Zeme: Príroda a my, ktorý vznikol k nedávnej príležitosti medzinárodne pripomínaného sviatku Zeme, bude online predpremiéra dokumentu Zlatá zem. Snímku režiséra Dominika Jursu, ktorý vo filme niekoľko rokov mapoval spor medzi americkou ropnou spoločnosťou a miestnymi obyvateľmi na severovýchode Slovenska, uvedie v piatok vo vymedzenom čase od 17.00 do 24.00 h DAFilm.sk. TASR o tom informovala Alexandra Gojdičová, PR manažérka streamovacej služby.



"V poslednej dobe sa v dôsledku zatvorených kín stretávame s novými vynaliezavými podobami online uvedení. Sledujeme ich už nielen na streamovacích platformách, ale aj na stránkach kín, ktoré simulujú časovo a počtom divákov limitované kinoprojekcie či na stránkach distribútorov," komentovala situáciu, ktorú vyvolal nový koronavírus, projektová manažérka streamovacej služby Dorota Zacharová. K rozhodnutiu uviesť kinoverziu filmu, ktorá sa mala dostať k divákom s veľkou pravdepodobnosťou na jeseň, na krátku dobu vo virtuálnom priestore, dodala: "V prípade filmu Zlatá zem sme po dohode s producentom a distribútorom zvolili formu online predpremiéry. Udeje sa tak po prvýkrát nielen na našej platforme, ale vôbec v dejinách slovenského filmu. Naši českí kolegovia z DAFilms.cz absolvovali podobnú filmovú udalosť už niekoľkokrát s veľkým diváckym záujmom. Veríme, že tento experiment prispeje k životu filmu aj v dobe karantény, pomôže udržať kontakt s divákom a podporí väčší záujem o film v čase jeho kinodistribúcie."



Dominik Jursa patrí medzi mladú generáciu dokumentaristov. Zaujímajú ho témy aktivizmu, občianskej spoločnosti či ekológie. Príbeh Zlatá zem o skupine obyvateľov z malých východoslovenských obcí je tradičný v opakujúcom sa slovenskom prístupe k veciam verejným – o nás bez nás. A tak sa ľudia, ktorých sa ťažba ropy na ich území bezprostredne dotýka, dozvedajú o povolení ťažby ako poslední. Výnimočnosťou tohto prípadu je však jeho šťastný koniec.



Súčasťou programového špeciálu Deň Zeme: Príroda a my je aj film s veľmi podobnou tematikou Obliehanie mesta režisérskej dvojice Zuzany Piussi a Víta Janečka o riskantnej ťažbe zlata pri Kremnici. Český dokumentarista Martin Mareček otvoril filmom Zdroj obdobnú tému, siahajúcu od českej benzínovej pumpy až ďaleko za hranice do Azerbajdžanu. "Svetovou novinkou špeciálu je oceňovaný kanadský dokument Antropocén: Epocha človeka - vizuálna meditácia na tému bezprecedentného zásahu človeka do geologických dejín Zeme," dodala Gojdičová.