Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Magazín

Zlatica je dynamická

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zlatice sú ťažko usmerňovateľné. Sú aj veľmi dynamické, všetko okolo nich musí byť v pohybe.

Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Ženské meno Zlatica má južnoslovanský pôvod a jeho význam je "zlatá". Nositeľky tohto u nás zriedkavého mena oslovujeme Zlatka, Zlatuška. Meniny oslavujú 28. februára.

Zlatice sú ťažko usmerňovateľné. Sú aj veľmi dynamické, všetko okolo nich musí byť v pohybe. Oduševnene vykonávajú akékoľvek povolanie, napríklad prácu ošetrovateľky alebo moderátorky. Ak stratia svoju predvídavosť, svoj "vnútorný hlas", ich konanie je neisté. Potrebujú mať niekoho nablízku. Zlatice neúspech neodradí, skôr posilní ich bojovnosť.

Šťastné farby týchto dievčat a dám sú žltá a okrová. Ochranné rastliny majú rumanček a rozmarín, ochranné kamene jantár a olivín. Mali by sa vyvarovať extrémnych rozhodnutí a nepodliehať dvojtvárnosti.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu