Zlatica je dynamická

Bratislava 27. februára (TASR) - Ženské meno Zlatica má južnoslovanský pôvod a jeho význam je "zlatá". Nositeľky tohto u nás zriedkavého mena oslovujeme Zlatka, Zlatuška. Meniny oslavujú 28. februára.
Zlatice sú ťažko usmerňovateľné. Sú aj veľmi dynamické, všetko okolo nich musí byť v pohybe. Oduševnene vykonávajú akékoľvek povolanie, napríklad prácu ošetrovateľky alebo moderátorky. Ak stratia svoju predvídavosť, svoj "vnútorný hlas", ich konanie je neisté. Potrebujú mať niekoho nablízku. Zlatice neúspech neodradí, skôr posilní ich bojovnosť.
Šťastné farby týchto dievčat a dám sú žltá a okrová. Ochranné rastliny majú rumanček a rozmarín, ochranné kamene jantár a olivín. Mali by sa vyvarovať extrémnych rozhodnutí a nepodliehať dvojtvárnosti.
