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Zlatko je priateľský
Majú uspokojivé zdravie. Rýchlo sa unavia a majú sklon k prepracovanosti.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - S nositeľmi mužského mena Zlatko sa na Slovensku stretávame výnimočne. Jeho pôvod je slovanský a význam je "zlatý".
Zlatkovia, ktorí oslavujú meniny 12. júna, sú šťastní muži. Raz sú pokojní, inokedy búrliví. Emotívnosť týchto mužov je slabá, často bývajú znepokojení. Pre Zlatkov je posvätné priateľstvo. Sú obletovaní šarmantnými ženami a ochraňovaní milujúcimi rodičmi.
Majú uspokojivé zdravie. Rýchlo sa unavia a majú sklon k prepracovanosti. Ide o labužníkov, radi si dobre zajedia. Mali by sa vystríhať odmeranosti a pohodlnosti, poľaviť z priveľkých nárokov na spolupracovníkov a blízkych.
Ich obľúbenými farbami sú prírodná zelená, biela a žltá. Ochranné rastliny nechtík, mäta, podbeľ, ochranné kamene avanturín, zafír.
Zlatkovia, ktorí oslavujú meniny 12. júna, sú šťastní muži. Raz sú pokojní, inokedy búrliví. Emotívnosť týchto mužov je slabá, často bývajú znepokojení. Pre Zlatkov je posvätné priateľstvo. Sú obletovaní šarmantnými ženami a ochraňovaní milujúcimi rodičmi.
Majú uspokojivé zdravie. Rýchlo sa unavia a majú sklon k prepracovanosti. Ide o labužníkov, radi si dobre zajedia. Mali by sa vystríhať odmeranosti a pohodlnosti, poľaviť z priveľkých nárokov na spolupracovníkov a blízkych.
Ich obľúbenými farbami sú prírodná zelená, biela a žltá. Ochranné rastliny nechtík, mäta, podbeľ, ochranné kamene avanturín, zafír.