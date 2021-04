Značka Milka oslavuje 120. narodeniny

O Mondelēz International

Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je jedným z najväčších výrobcov cukroviniek a pečených produktov na svete. Zamestnáva 80 tisíc ľudí a umožňuje spotrebiteľom vo viac ako 150 krajinách sveta vychutnávať snacky správnym spôsobom. Medzi jej najznámejšie globálne značky patria čokolády Milka, Cadbury a Toblerone, sušienky Oreo a LU a cukríky a žuvačky Halls a Trident. Do portfólia produktov na slovenskom a českom trhu patria aj značky Opavia Zlaté, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky, Tatranky či TUC. V Českej republike a na Slovensku naša spoločnosť pôsobí od roku 1992. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centru zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí a obchodné zastúpenie firmy tu predáva okolo 500 produktov pod 16 značkami. Viac na www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

Bratislava 23. apríla (OTS) - Počas osláv tohto jubilea tiež rozdáva darčeky. Aj keď je sama oslávencom, spotrebiteľov na Slovensku odmení každý týždeň počas apríla a mája čiastkou 1200 eur, za ktorú si výhercovia môžu splniť vlastné želania.Narodeniny Milky pripadajú na 24. apríla, kedy bola značka registrovaná v Nemecku. Z nemčiny pochádza aj názov. Ten je tvorený skratkou dvoch nemeckých slov „Milch“ a „Kakao“ odkazujúce na zloženie týchto čokolád. Mlieko využívané pri výrobe pochádza z malých alpských fariem v Rakúsku a Nemecku chovajúcich priemerne 60 kráv.V rámci osláv tohtoročného jubilea sa môžu slovenskí fanúšikovia tejto čokolády zapojiť do spotrebiteľskej súťaže o finančné výhry. Stačí kúpiť akýkoľvek Milka produkt a nahrať účtenku z nákupu na www.milka.sk Každý týždeň sa žrebuje výherca čiastky 1200 eur, za ktorú si víťazi môžu splniť svoje želania a sny. Súťaž prebieha od 12. apríla do 30. mája.Stodvadsiate narodeniny si značka pripomína po celom svete. Slovenské a české oslavy približuje Lenka Čermáková, marketing manažérka značky Milka:Za zakladateľa Milky je považovaný Švajčiar Philippe Suchard, ktorý si v roku 1826 otvoril továreň na výrobu čokolády. Keď v roku 1901 začala továreň vyrábať čokoládu pod značkou Milka, objavovalo sa meno majiteľa aj na jej obaloch. Pôvodne veľkým zlatým písmom v strede tabličky, neskôr túto dominantnú pozíciu získalo slovo Milka.Symbol kravy spolu s alpskou krajinou je s Milkou spojený od jej vzniku v roku 1901, kedy bola prvá tablička čokolády predaná v Nemecku. Na vtedajšom papierovom obale bol vyobrazený pastier s týmto zvieraťom v hornatej krajine. Obal obsahoval aj typické fialové sfarbenie, ale oficiálnou farbou značky sa známy lila odtieň stal až v roku 1964. Krava Milka sa v reklamách po prvýkrát objavila v roku 1972. Od nasledujúceho roka už bola centrálnou postavou všetkých propagačných materiálov a absolvovala aj svoj televízny debut.So značkou je spojená aj široká ponuka produktov, ktorú už dávno netvoria len klasické tabličkové čokolády. Prvý výrazný míľnik v tomto ohľade prišiel v roku 1926, kedy bola predstavená špeciálna sezónna ponuka vianočných a veľkonočných produktov. V roku 1977 sa vývoja dočkali aj tabličkové čokolády, ktoré boli popri tradičnom 100g variante najnovšie dostupné aj vo vyšších gramážach. O desať rokov neskôr (1987) pripravila Milka pre svojich zákazníkov pralinky v tvare srdca. Tieto dnes už ikonické produkty, ktoré sú spojené napríklad s oslavami Valentína, boli v nasledujúcich rokoch vyrábané aj v ďalších tvaroch určených pre zvláštne príležitosti. V roku 2007 sa portfólio značky rozrástlo o kategóriu sušienok a jemného pečiva.V priebehu rokov značka reflektovala aktuálny vývoj a trendy. „“ dopĺňaSvoje spojenie s hornatou alpskou krajinou zdôraznila značka okrem iného aj podporou lyžiarskych pretekov, ktoré sponzoruje od roku 1995. Vtedy sa nafukovacia kravička Milka po prvýkrát objavila na svahu pri FIS Cupe v rakúskom Linci. Od tej doby patrí Milka medzi najznámejších športových sponzorov.Milka je jednou z najpopulárnejších značiek čokolády u nás aj v ďalších 51 krajinách, kde aktuálne pôsobí. To dokazuje aj fakt, že každú hodinu sa v celom svete predá priemerne 150 000 Milka produktov. Najväčšími trhmi značky sú Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko a Rusko.