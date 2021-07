Známa herečka a speváčka Zora Kolínska sa narodila pred 80 rokmi

Zora Kolínska ( v strede ) v úlohe JUDr.Violy Švárnej, Július Satinský (vľavo) ako Rafael Haluza a Milan Lasica (vpravo) ako Svetozár Koreň v hre zaslúžilého umelca Jána Soloviča Kráľovná noci v kamennom mori 29.januára 1983 v bratislavskom Štúdiu Novej scény. Foto: CSTK - Magda Borodáčová

Na archívnej snímke Zora Kolínska a Ivan Krajíček, 13. júna 1968. Foto: TASR - M. Borodáčová

Kráľová Lehota/Bratislava 27. júla (TASR) - Obdivuhodný všestranný talent predvádzala ako vynikajúca herečka a speváčka, ktorá naspievala mnohé evergreeny. Zora Kolínska patrila medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenskej divadelnej a hudobnej scény, ktorú si mnohí diváci pamätajú aj z populárnej televíznej relácie Repete.Od narodenia obľúbenej speváčky, populárnej herečky, nenapodobiteľnej komičky a šarmantnej moderátorky uplynie v utorok 27. júla 80 rokov.Zora Kolínska sa narodila 27. júla 1941 v obci Kráľova Lehota, ležiacej v okrese Liptovský Mikuláš. V roku 1945 sa rodina presťahovala do Popradu, kde navštevovala základnú školu. Už na nej vyhrávala rôzne súťaže v recitácii. Keď mala osem rokov pri autonehode jej zahynula mama. Po absolvovaní gymnázia v Košiciach sa prihlásila na štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1962.Prvé angažmán získala v Krajovom divadle v Trnave (1963-1965), na javisku ktorého stvárnila rozmanité postavy, pričom už vtedy zaujala komediálnym herectvom v úlohách Clarise (Sluha dvoch pánov, 1963), Essie (Pekelník, 1964) či Lisette (Hra lásky a náhody, 1965). Prvýkrát sa predviedla tiež ako speváčka.Z Trnavy zamierila do bratislavského Divadla poézie. Z neho sa zrodilo v decembri 1968 Divadlo na korze (DnK), ktoré zažiarilo na divadelnom nebi ako kométa. V tomto divadle okrem účinkovania napríklad v Čechovových jednoaktovkách Jubileum - Svadba (1970), v inscenáciách A skameneli v bozku (1970), či Woyzeck (1971) vystupovala tiež ako speváčka v kabaretných programoch Milana Lasicu a Júliusa Satinského.Po nástupe normalizácie a zatvorení Divadla na korze sa stala Zora Kolínska v roku 1971 členkou činohry Novej scény v Bratislave, na ktorej pôsobila až do roku 1990. Práve tento súbor, v ktorom režiséri využili jej mnohostranné nadanie, jej poskytol najväčšie príležitosti. Účinkovala tak v dramatických dielach napríklad Tri sestry (1972) a Ujo Váňa (1974), ako aj v komédiách Žobrácka opera (1966), Chrobák v hlave (1976), Jožko Púčik a jeho kariéra (1979), Kocúrkovo II (1982) i ďalších.S nahrávaním piesní v Československom rozhlase a v Československej televízii v Bratislave začala Zora Kolínska v roku 1965. Na jej spevácku dráhu a profiláciu repertoáru mala vplyv spolupráca so skladateľom Petrom Smékalom, ktorý pre ňu aranžoval a komponoval. Texty pre ňu písal aj Tomáš Janovic, Milan Lasica a Peter Petiška. Medzi najznámejšie piesne v jej podaní patrí Skús objať dym, s ktorou v roku 1967 vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku. Medzi ďalšie hity patrí Tichý hlas, Zabúdaj či úprava ľudovej piesne Červené jabĺčko. Často vystupovala s Ivanom Krajíčkom, s ktorým naspievala známe duety Cesta do neba, Nočné ruže alebo Ponáhľaj sa za ozvenou.V roku 1971 jej vyšla prvá LP platňa Verše písané na vodu. Od polovice 70. rokov minulého storočia sa umelkyňa venovala predovšetkým divadlu, ako speváčka vystupovala sporadicky, zväčša v televíznych zábavných programoch.Zora Kolínska sa presadila tiež vo filme - hereckými kreáciami zaujala napríklad v televíznych filmoch Kamarátka pre nás dvoch (1975), Mário a kúzelník (1976), Druhá láska (1977), Stôl pre štrnástich (1978), Mizantrop (1981), Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Portrét Doriana Graya (1988) alebo Rozmar starej dámy (1990).V období po roku 1989 sa okrem umeleckej činnosti úspešne venovala aj podnikaniu. Vlastnila prosperujúci obchod s nábytkom, ktorý trikrát po sebe získal ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu.V 90. rokoch 20. storočia pravidelne účinkovala v obľúbenej hudobno-zábavnej relácii Repete, ktorú vysielala Slovenská televízia (STV) a po smrti Ivana Krajíčka prebrala v roku 1997 úlohu moderátorky tohto programu.Ako 21-ročná sa v deň svojich promócií - v júni 1962 - vydala za Milana Lasicu, s ktorým bola desať rokov. Potom sa stal jej partnerom herec Juraj Kukura, aj tento vzťah po siedmich rokoch skončil. Krátko pred smrťou sa vydala za lekára Igora Petra, s ktorým však už pred tým žila viac ako 25 rokov.Všestranná umelkyňa a podnikateľka Zora Kolínska zomrela po ťažkej chorobe 17. júna 2002 v Bratislave vo veku nedožitých 61 rokov.