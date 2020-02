Známa slovenská herečka Diana Mórová má narodeniny

Bratislava 18. februára (TASR) - Populárna slovenská herečka Diana Mórová naštudovala hlavné postavy v siedmich hrách Williama Shakespeara – Sen noci svätojánskej, Ako sa vám páči, Veselé panie Windsorské, Búrka, Antonius a Kleopatra, Večer trojkráľový a Skrotenie zlej ženy. Svoje herecké umenie potvrdila, podľa kritiky, aj v komédiách Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave a Tak sa na mňa prilepila, v hre dramatika Antona Pavloviča Čechova Višňový sad a ďalších. V utorok 18. februára oslávi, jedna z najobsadzovanejších slovenských herečiek 50 rokov.



Diana Mórová sa narodila 18. februára 1970 v Bratislave. Herectvo študovala v rokoch 1988 až 1992 na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Už počas štúdia hosťovala v Činohre SND v inscenáciách Chrobák v hlave, Čaj u pána senátora, To je to pravé. Po skončení školy sa stala v roku 1992 členkou Činohry SND, na prvej slovenskej divadelnej scéne pôsobí doteraz.



Na divadelných doskách vytvorila množstvo postáv. V Shakespearových Veselých paničkách Windsorských v réžii Emila Horvátha, kde sa dej točí okolo nevery a zvádzania, hrala pani Pageovú. Neskôr hru naskúšala aj s režisérom Petrom Mikulíkom. Postava Pageovej v podaní Diany Mórovej pobavila slovenské publikum a herečka potvrdila svoj zmysel pre humor. Túto komédiu vraj Shakespeare napísal na priamy popud kráľovnej Alžbety, ktorá si želala vidieť korpulentného rytiera Falstaffa v komickej úlohe oklamaného donchuana.



Excelovala aj v úlohe Catariny - Baptistovej dcéry, vo fraškovitom príbehu Skrotenie zlej ženy - o drsnom krotiteľovi a jeho skrotenej obeti. "Predstavenie, Skrotenie zlej ženy mi asi najviac prirástlo k srdcu, pretože sme ho hrali 12 rokov a vždy bolo vypredané", povedala pre TASR Diana Mórová.



Nezabudnuteľná bola v postave Lucette v bláznivej komédii Georgesa Feydeaua Tak sa na mňa prilepila. Úsmevná divadelná hra je o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. Postava Blanche DuBois v inscenácii hry T. Williamsa Konečná stanica Túžba bola jej 49. postavou v Činohre SND. V roku 2004 hosťovala v Činohre pražského Národného divadla v inscenácii Prenasledovanie a Umučenie dr. Šaldy – bola to jej prvá spolupráca s režisérom Michalom Dočekalom.



Filmovým debutom herečky bola snímka Marta a Ja (1989) v réžii Jiřího Weissa. Skúsenosti na filmovom plátne nadobudla talentovaná herečka aj vo filmovej adaptácii knihy Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1998) v réžii Vlada Balca, kde stvárnila hlavnú postavu Silvie po boku slovenského herca Andyho Hryca. Film vyhral Cenu divákov na Festivale mladého európskeho filmu Torun 1999, Cenu Rudolfa Slobodu za scenár (Peter Pišťanek) a Cenu slovenskej filmovej kritiky na 7. MFF Art Film Trenčianske Teplice 1999. Taktiež získal dve nominácie na ocenenie Český lev 1998 v kategórii Najlepší herec (Andrej Hryc) a Najlepšia kamera (Martin Štrba). Diana Mórová sa zhostila aj úlohy v ľúbostnom príbehu nešťastnej lásky v réžii Ondreja Šulaja - Agáva (2016), odohrávajúcim sa v období ideologického uvoľnenia medzi 2. svetovou vojnou a nástupom komunizmu.



Herečka je známa tiež z televíznych seriálov - Štúrovci (1991), Silvánovci (1996), Zborovňa (1999) i Panelák (2008), kde stvárnila postavu detskej psychologičky Ivany Švehlovej.



Záujem verejnosti vyvolala Diana Mórová ako účastníčka show Hviezdy na ľade. Súťaž, v ktorej účinkovali celebrity po boku profesionálnych korčuliarov, vyhrala. V súčasnosti je jednou z porotkýň v Česko-Slovensko má talent.



Ocenenie DOSKY za najlepší herecký výkon sezóny získala Diana Mórová v roku 1996. Bolo to historicky prvé udeľovanie týchto cien a ocenenie dostala za postavu Rosalindy v inscenácii W. Shakespeara Ako sa vám páči. V roku 2008 získala Cenu OTO ako herečka roka a ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie.



Matkou syna Quida sa stala herečka v roku 2006. Jeho otcom a Mórovej životným partnerom bol v tom čase komik, herec a moderátor Juraj Mokrý.



Na otázku TASR, v ktorom divadelnom a filmovom predstavení ju môžu diváci najnovšie vidieť, Diana Mórová odpovedala: "Poslednú premiéru som mala teraz prvého februára v Slovenskom národnom divadle - v inscenácii Divadelný román od Bulgakova a v novom slovenskom filme Sviňa hrám riaditeľku resocializačného zariadenia". Táto snímka, ktorá vznikla podľa rovnomenného bestselleru Arpáda Soltésza, mala premiéru 4. februára 2020 v Bratislave. Po knihe siahli producenti Rudolf Biermann a Mariana Čengel Solčanská, ktorí sa odhodlali prepracovať príbehy z knihy do filmového scenára a spoločne sa ujali aj réžie.