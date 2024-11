Zo zákulisia značky Fusakle

Bratislava 26. novembra (TASR/OTS) - Slovenská značka Fusakle už 9 rokov robí radosť pod vianočnými stromčekmi po celom Slovensku a Českej republike. Značka je známa svojimi farebnými ponožkami a lokálnou výrobou.Záver roka je pre Fusakle každoročne najrušnejším obdobím. Dopyt po ponožkách je v tomto období prirodzene vyšší a navyše Fusakle otvárajú svoje sezónne predajne, aby boli dostupnejší zákazníkom. Ako vo Fusakliach prebieha vrchol roka a aké sú plány značky do budúcna?Ako každý rok, otvárame desiatky predajných kioskov po Slovensku a v Českej republike. Aktuálny zoznam predajných miest je na našej stránke . Dostupnosť k zákazníkovi je kľúčová. Náš produkt je pod vianočným stromčekom takmer nenahraditeľný. Veď čo by to boli za Vianoce bez ponožiek? A ak sú tie ponožky kvalitné, vyrobené na Slovensku či v Českej republike a ich motív poteší obdarovaného, tak je to darček, ktorý robí radosť hneď niekoľkokrát.Počas celého roka nás zákazníci nájdu v našich eshopoch www.fusakle.sk www.fusakle.cz a novinkou pre nemecký trh je eshop www.fusakle.de Tento rok sme nadviazali spolupráce s obchodnými reťazcami a ďalšími partnermi. Zákazníci dnes nájdu Fusakle napríklad v Martinuse, Lidli, Coop Jednote, Planeo či na čerpacích staniciach OMV a Shell. V Českej republike Fusakle nájdete v reťazcoch Globus, Kaufland, Relay či Luxor. Darí sa nám v oblasti zákazkovej výroby pre firmy. Máme za sebou úspešné spolupráce s Telekomom, Lidlom, Plzeňským prazdrojom a inými skvelými značkami. Tieto spolupráce si tiež veľmi vážime.Naše predajné miesta otvárame každoročne počas vianočnej sezóny, aby sme boli bližšie k našim zákazníkom. Po vianočnej sezóne ich vždy zatvárame. Celoročný predaj by bol nerentabilný a my sa snažíme pracovať čo najekonomickejšie a najzmyslupnejšie. Tento rok budeme mať na Slovensku a v Českej republike takmer 60 predajných miest, ktoré po vianočnej sezóne zatvoríme tak ako každý rok. Celoročne otvorených nechávame len zopár predajní.Náš tím je skvelý. Väčšina našich zamestnancov je s nami dlhé roky, niektorí už od úplneho začiatku a vzniku firmy. Všetci zamestnanci sú si vedomí, že sme vysoko sezónna firma a posledný kvartál je každoročne najnáročnejší a vyžaduje si plné nasadenie na všetkých oddeleniach. Počas záveru roka to u nás bzučí ako v úli a všetci pracujú ako včeličky so spoločným cieľom - aby boli Fusakle pod každým vianočným stromčekom. Mnoho našich sezónnych zamestnancov na predajných miestach sa k nám každoročne vracia, čo svedčí o tom, že sú u nás spokojní.Vianoce sú vrcholom nášho celoročného úsilia. Počas vianočnej sezóny pomáhajú na stánkoch i zamestnanci z centrály.Ten pocit, keď stretávate osobne zákazníkov na stánku, radíte im s výberom ponožiek a uvedomíte si, koľko ľudí si nájde Fusakle pod vianočným stromčekom a koľkým ľuďom urobia radosť, stojí za všetko a je nenahraditeľný. Chceme sa poďakovať i všetkým našim zamestnancom za ich nasadenie a tvrdú prácu počas celého roka. Veľmi si to vážime.Náš sortiment pravidelne a sezónne obmieňame a rozširujeme naše portfólio, aby sme zákazníkom mohli ponúknuť niečo nové. V ponuke máme aj zdravotné ponožky (napr. diabetické či hypoalergénne), takže nie sme produkt iba pre mladých. Vlnené, merino a froté ponožky sú už dlhodobo artiklom, pre ktorý sa zákazníci každoročne vracajú. Ponúkame aj jednofarebné, bambusové i bavlnené ponožky bez vzorov pre minimalistov.Náš sortiment sme obohatili i o kolekciu nápaditých čiapok, tričiek a mikín s rôznymi motívmi. S výbornou odozvou sa stretávame v detskom sortimente, čo nás veľmi teší. Detské pančuchy s trakmi z bio-bavlny a kamaše sú veľmi obľúbené. Nájde si u nás to svoje každý.Produkty Fusakle vyrábame lokálne, na Slovensku a v Čechách, takže priestor na manévrovanie s cenou nie je veľký, ak chceme zachovať férové mzdy ľudí vo výrobách a aby naše podnikanie malo ekonomický zmysel. Celoročne organizujeme rôzne predajné akcie, počas ktorých vie u nás zákazník nakúpiť výhodnejšie. Taktiež našu ponuku sezónne obmieňame. Aby sme diverzifikovali sezónnosť produktov, okrem nízkych ponožiek či tričiek, v letnej sezóne ponúkame našim zákazníkom i letnú obuv, napr. formou partnerského predaja.Čím sa však snažíme zákazníka presvedčiť, je kvalita našich produktov, originálne dizajny a lokálna výroba.Od svojho počiatku značka Fusakle nesie posolstvo lokálnosti, radosti, tolerancie a vzájomnej podpory. Spolupracujeme s lokálnymi dizajnérmi, so školami, podporujeme rôzne vzdelávacie súťaže. Práca s mládežou je pre značku Fusakle veľmi dôležitá. Taktiež spolupracujeme s dobročinnými organizáciami na Slovensku, napr. Úsmev ako dar.Sme hrdí na naše lokálne dizajny, ktoré neustále rozvíjame. Slovensko je síce malé, ale je nekonečnou studnicou inšpirácií. Dlhodobým ťahúňom je naša horská kolekcia, ako i kolekcia Majolika v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou. V ponuke máme aj mnoho dizajnov s českými dominantami inšpirované napr. Prahou či Českým Krumlovom. Budúci rok uvedieme opäť novú kolekciu inšpirovanú ďalšími pútavými miestami na Slovensku. Máte sa na čo tešiť. Naďalej kladieme veľký dôraz na kvalitu našich produktov, lokálnu výrobu, ľúbivé a zaujímavé dizajny. Rozširovaním portfólia o nové produkty a materiály neustále pracujeme na vylepšovaní existujúcich produktov.Naším hlavným produktom budú aj naďalej ponožky. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, ktoré máme v tejto oblasti a s dôležitou podporou našich zákazníkov sme sa stali lídrami na trhu. Našu pozíciu si chceme naďalej udržať a upevňovať. Avšak už dnes podnikáme kroky vedúce k rozšíreniu portfólia o nové produkty.Základným pilierom značky Fusakle je lokálna výroba. Chceme aj naďalej zostať lokálnou značkou a vyrábať naše produkty na Slovensku a v Českej republike. Táto cesta má mnoho úskalí. Nie všetko sa dá vyrobiť “doma” a zároveň ostať cenovo konkurencieschopný na dnešnom náročnom trhu.Fusakle nás však úprimne bavia. Je to skvelý, slovenský projekt, v ktorom sa spája úsilie a talent šikovných ľudí, ktorým dávame prácu, lokálnych inšpirácií a výsledkom je materiálovo a dizajnovo kvalitný produkt, ktorý radi prinášame našim zákazníkom na Slovensku, v Česku i v zahraničí. Veľmi si vážime a ďakujeme našim zákazníkom za ich vernosť a podporu. Teší nás, že môžeme byť šúčasťou Vianoc v mnohých slovenských a českých domácnostiach a že naše produkty prinesú radosť našim veľkým aj malým zákazníkom.