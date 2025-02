Zoja je svojbytná

Bratislava 8. februára (TASR) - Zoja je ruskou podobou ženského gréckeho mena Zoé, ktoré v preklade znamená "život". S menom Zoja sa na Slovensku stretávame ojedinele, no ak predsa, oslovujeme nositeľky Zojka, Zoji, Zojinka, Zojuška. Meniny oslavujú 8. februára.



Pod odmeraným zovňajškom Zojky sa skrýva veľmi nežné stvorenie. Nositeľky mena Zoja sú aj sentimentálne a svojbytné. Často z obavy, že sa budú javiť ako detinské, potláčajú prejavy lásky voči svojim blízkym. Priateľstvo Zojky je dojemné, pevné, úzkostlivé aj panovačné súčasne. S tým sa spája aj ich silný zmysel pre rodinu, ktorá pre ne veľa znamená.



Bývajú uspokojivo životaschopné, no pri "prehreškoch" v jedle riskujú problémy so zvýšenou hmotnosťou.



Obľúbené farby týchto žien sú hnedá a žltá, ochranné rastliny mäta, ľubovník, ochranný kameň granát.