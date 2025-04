Bratislava 7. apríla (TASR) - Mužské meno Zoltán má turecký pôvod a význam mena je "moc".



Zoltán je muž, ktorý odolá všetkému ako losos, jeho totemový živočích. Zoltán sa málokedy nazlostí. Ak sa tak predsa stane, potom to už stojí za to.



Zoltánovia radi podstupujú riziko a pracujú v tíme. Nadradené a odmerané správanie môže však zablokovať ich kariéru. Majú železnú vôľu, no potrebujú istý čas, kým dozrejú.



Sú vitálni a prospieva im vyvážená strava. Zoltánov ovplyvňuje planéta Slnko.



Šťastné farby týchto mužov sú žltá a medená. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene kryštál, granát a ónyx.