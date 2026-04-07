< sekcia Magazín
Zoltán rád riskuje
Šťastné farby týchto mužov sú žltá a medená.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Mužské meno Zoltán má turecký pôvod a význam mena je "moc". Nositeľov tohto mena rozšíreného najmä v maďarsky hovoriacich oblastiach Slovenska oslovujeme Zoli, Zolko, Zolo. Meniny oslavujú 7. apríla.
Zoltán je muž, ktorý odoláva všetkému ako losos, jeho totemový živočích a málokedy sa nazlostí. Ak sa tak predsa stane, potom to už stojí za to.
Nositelia tohto mena radi podstupujú riziko a pracujú v tíme. Nadradené a odmerané správanie môže však zablokovať ich kariéru. Majú železnú vôľu, no potrebujú istý čas, kým dozrejú.
Sú vitálni a prospieva im vyvážená strava, ovplyvňuje ich planéta Slnko.
Šťastné farby týchto mužov sú žltá a medená. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene kryštál, granát a ónyx.
Zoltán je muž, ktorý odoláva všetkému ako losos, jeho totemový živočích a málokedy sa nazlostí. Ak sa tak predsa stane, potom to už stojí za to.
Nositelia tohto mena radi podstupujú riziko a pracujú v tíme. Nadradené a odmerané správanie môže však zablokovať ich kariéru. Majú železnú vôľu, no potrebujú istý čas, kým dozrejú.
Sú vitálni a prospieva im vyvážená strava, ovplyvňuje ich planéta Slnko.
Šťastné farby týchto mužov sú žltá a medená. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene kryštál, granát a ónyx.