Zomrel autor fotografií na obaly albumov skupiny Beatles

Londýn 9. novembra (TASR) - Zomrel britský fotograf Robert Freeman, ktorý svojimi snímkami pomohol určiť imidž legendárnej rockovej skupiny Beatles a vytvoril obaly jej niekoľkých najlepších albumov. Zomrel vo veku 82 rokov. Informáciu priniesla v sobotu tlačová agentúra AP.



Freemanovo úmrtie bolo na oficiálnej webovej stránke skupiny Beatles oznámené v piatok, ale vyhlásenie neobsahovalo príčinu smrti.



Freeman sa narodil v roku 1936 a kariéru začal ako fotoreportér pracujúci pre londýnske noviny Sunday Times, pre ktoré urobil fotoportréty popredných džezových hudobníkov. Potom pracoval pre Beatles. Urobil snímku čiernobieleho obalu albumu "With The Beatles" z roku 1963, kde sú tváre štyroch členov kapely čiastočne v tieni. Išlo o snímku, ktorá definovala imidž skupiny a použili ju aj na album v USA "Meet The Beatles!" z roku 1964.



Paul McCartney si na internete uctil Freemana odkazom: "Ľudia si často myslia, že fotografia na obale 'Meet The Beatles', kde máme tváre aj čelá napoly v tieni, bola starostlivo naaranžovanou štúdiovou snímkou. V skutočnosti ju Robert urobil v rýchlosti na chodbe hotela, kde sme boli ubytovaní, a prirodzené svetlo prichádzalo z okien na konci chodby."



McCartney uviedol, že Freeman "bol počas rokov existencie Beatles jedným z našich obľúbených fotografov, ktorý vymyslel niekoľko z našich najkultovejších obalov albumov".



Označil ho za "pravého, originálneho mysliteľa s predstavivosťou".



Freeman potom urobil aj snímky na obaly albumov "Beatles For Sale" a "Help!", kde majú členovia kapely ruky v polohe signalizujúcej slovo, ako aj "Rubber Soul". Na tomto albume z roku 1965 Freeman jemne pretiahol tváre členov Beatles, čím jemne naznačil, že prídu psychedelické experimenty.



Ďalší člen slávnych Beatles Ringo Starr na Twitteri napísal: "Boh žehnaj Robertovi Freemanovi, pokoj a lásku celej jeho rodine."