Zomrel obľúbený divadelník Jiří Srnec

Praha 29. novembra (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v nedeľu český divadelný režisér, choreograf, libretista, herec, výtvarník a manažér Čierneho divadla Jiří Srnec.



Oznámil to v pondelok hovorca Národného divadla Tomáš Staněk, ktorého citoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



Srnec, ktorý sa narodil 29. augusta 1931 v Žalove pri Prahe, vyštudoval konzervatórium a bábkarskú katedru Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe a súčasne aj grafickú školu. Začiatkom 60. rokov založil svoje Čierne divadlo.



Bol tvorcom inscenácií ako Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, Labyrint, Týden snů či Bílý pierot v černém.



Princíp "čierneho" divadla spočíva v čiernom oblečení hercov, vďaka ktorému splývajú s čiernym pozadím. Nimi vedené predmety sú, naopak, osvetlené, takže sa pred divákom pohybujú akoby samé.



Najväčším prelomom v jeho kariére bol rok 1962, keď tento neznámy divadelný súbor z bývalého Československa pozvali na prestížny festival do škótskeho Edinburghu. Sedemčlenné divadlo tam oslavovalo veľké úspechy.



Jiří Srnec spolupracoval aj s divadlom Semafor, Laternou magikou, Divadlom Spejbla a Hurvínka alebo štátnou operou v Mníchove. V roku 1989 založil súbor Imaginativ Praha.



Podľa spravodajského servera iDNES.cz sa Srncovo divadlo stalo jedným z najznámejších reprezentantov českého divadelníctva. Jiří Srnec sa so svojím súborom zúčastnil na desiatkach medzinárodných divadelných festivalov a zrealizoval vyše 300 zahraničných turné po Európe, Severnej a Južnej Amerike, Ázii, Afrike aj Austrálii.



Predstavenia Čierneho divadla Jiřího Srnca videlo doteraz viac ako päť miliónov divákov v 68 krajinách sveta.



V roku 2011 mu vtedajší český prezident Václav Klaus udelil Medailu Za zásluhy. V roku 2018 si prevzal Cenu Thálie za mimoriadny umelecký prínos pre české divadelné umenie.