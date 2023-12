Zomrel gruzínsky režisér Otar Iosseliani

Tbilisi 19. decembra (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel oceňovaný gruzínsky režisér Otar Iosseliani, známy ako predstaviteľ nekomerčného autorského filmu. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho francúzskeho filmového distribútora Les Films du Losange o tom informoval denník The Guardian.



Iosselianiho filmy boli známe svojou fantáziou a ironickým odstupom. Väčšinu z nich nakrútil vo Francúzsku, kde prežil veľkú časť života a kde mohol natáčať aj snímky, ktoré boli niekedy otvorene kritické voči Sovietskemu zväzu.



Vo Francúzsku vznikol aj film Milenci luny, ktorý získal špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Bolo to prvé zo série víťazstiev v Benátkach pre Iosselianiho filmy.



Iosseliani získal v roku 1999 aj cenu Louisa-Delluca za film Zbohom, môj sladký domov, v ktorom si aj zahral - a to rolu veselého manžela a otca alkoholika.



V roku 2000 tiež viedol jednu z porôt filmového festivalu v Cannes.



A v roku 2002 prevzal na filmovom festivale v Berlíne dve ceny vrátane Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu za film Ráno v Benátkach (Lundi matin).



Hold zosnulému režisérovi vzdal aj gruzínsky premiér Irakli Garibašvili. Podľa neho mal "Otar Iosseliani svoj vlastný štýl, ktorý je charakteristický len pre veľkých filmových režisérov."