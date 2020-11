Zomrel laureát Nobelovej ceny za fyziku Masatoši Košiba

Tokio 13. novembra (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v Tokiu japonský nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Masatoši Košiba. V piatok o tom informovali japonské médiá s tým, že Košiba zomrel vo štvrtok v nemocnici prirodzenou smrťou.



Nositeľom Nobelovej ceny sa stal v roku 2002 spolu s medzičasom zosnulými Raymondom Davisom Jr. zo Spojených štátov a Talianom Riccardom Giacconim, a to za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky vedúce k objavu kozmických zdrojov röntgenového žiarenia.



Svoj diel finančnej odmeny, ktorá je súčasťou Nobelovej ceny, Košiba venoval na založenie nadácie na propagáciu vedy medzi mládežou.



Košiba, ktorý sa narodil v roku 1926 v provincii Aiči, získal titul PhD. v roku 1955 na University of Rochester v New Yorku. Predtým študoval na univerzite v Tokiu.