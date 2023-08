Zomrel režisér filmu Vyháňač diabla William Friedkin, mal 87 rokov

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Vo veku 87 rokov v pondelok zomrel americký filmový režisér William Friedkin, ktorý sa preslávil najmä snímkami Vyháňač diabla či Francúzska spojka. Oznámila to jeho manželka Sherry Lansingová.



Friedkin, ktorý zomrel v kalifornskom Los Angeles, údajne do posledných týždňov pracoval, hoci jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



William Friedkin sa prvýkrát preslávil na začiatku 70. rokov minulého storočia policajnou drámou Francúzska spojka, za ktorú v roku 1972 získal aj Oscara.



Na tento úspech Friedkin nadviazal v roku 1973 s hororovým filmom Vyháňač diabla, ktorý bol nominovaný na dvoch Oscarov a vyhral jeden Zlatý glóbus.



Režisérova kariéra však po nasledujúcej snímke Mzda strachu z roku 1977 začala upadať. Agentúra AFP pripomína, že hoci už nikdy nedosiahol takú slávu ako pri svojich prvých dvoch filmoch, v režírovaní pokračoval až do svojej osemdesiatky.



Jeho posledný film s názvom The Caine Mutiny Court-Martial bude mať premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach.