Zomrel svetoznámy japonský módny návrhár Kansai Jamamoto

Tokio 27. júla (TASR) - Svetoznámy japonský módny návrhár Kansai Jamamoto zomrel minulý týždeň vo veku 76 rokov na leukémiu. Je pokladaný za priekopníka módneho priemyslu vo svojej krajine a preslávil sa návrhmi kostýmov pre zosnulého anglického speváka Davida Bowieho. Úmrtie oznámila jeho dcéra v pondelok, uviedla tlačová agentúra AFP.



"Tento svet opustil pokojne, obklopený milovanými ľuďmi," napísala na Istagrame dcéra, herečka Mirai Jamamotová.



"V mojich očiach bol otec nielen vrúcna a energická duša, ako ho svet poznal, ale aj človek, ktorý bol ohľaduplný, láskavý a citlivý," uviedla.



Akútnu myeloblastovú leukémiu mu diagnostikovali vo februári, informovala japonská tlačová agentúra Kjódó.



Medzi elitu návrhárov sa dostal vďaka svojim medzinárodným módnym prehliadkam v 70. rokoch 20. storočia a celosvetové uznanie si získal aj spoluprácou s Bowiem - pripravil sériu oblečenia pre spevákovu vymyslenú postavu Ziggyho Stardusta, do ktorej sa hudobník prevteľoval.



Jamamoto často do návrhov začleňoval prvky z japonskej kultúry a Bowieho napríklad obliekol do peleríny pokrytej japonskými znakmi kandži.



Profil priekopníka japonského módneho priemyslu Kansaia Jamamota



Kansai Jamamoto sa narodil 8. februára 1944 v druhom najväčšom japonskom meste Jokohama.



Svet prvýkrát ohromil svoju šou v Londýne v roku 1971 - stal sa vôbec prvým japonským návrhárom, ktorý sa prezentoval mimo svojej domoviny. Aj preto sa považuje za zakladateľa súčasnej japonskej módy.



Jamamoto bol známy tvorbou odvážnych, priekopníckych odevov, ktoré popierali rodové pravidlá a hýrili žiarivými farbami a vzormi. Často do návrhov začleňoval tiež prvky z japonskej kultúry.



Celosvetové uznanie si získal aj vďaka nezabudnuteľným kostýmom, ktoré vytvoril pre koncertné turné speváka Davida Bowieho alebo pre speváčku Lady Gaga. Jamamoto pripravil pre Bowieho sériu oblečenia pre spevákovu vymyslenú postavu Ziggyho Stardusta, do ktorej sa hudobník prevteľoval.



Výrazne na seba upozornil v roku 2017 úspešnou spoluprácou s návrhárom Nicolasom Ghesquierom, s ktorým vytvoril kolekciu pre módny dom Louis Vuitton, ozdobenú výjavmi z japonskej ikonografie, a v roku 2018 sa legendárny Kansai Jamamoto po odmlke vrátil s kolekciou ozdobenou českým krištáľom.



"Vážim si spoluprácu s českou značkou Preciosa, ktorá sa pýši dlhou históriou siahajúcou do roku 1548 a nepreberným množstvom kameňov vyrobených z presláveného českého krištáľu. Pokryť moje návrhy desiatkami tisíc týchto krištáľov v rámci akcie Nippon Genki Project 2018 je pre mňa česť," povedal Kansai Jamamoto, keď v Tokiu svoju kolekciu pred dvoma rokmi uvádzal.