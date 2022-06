Zomrel taliansky magnát Del Vecchio podnikajúci v oblasti okuliarov

Rím 27. júna (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v pondelok druhý najbohatší Talian Leonardo Del Vecchio, ktorý od nuly vybudoval medzinárodnú spoločnosť EssilorLuxottica - lídra v oblasti optických pomôcok. Aj vďaka jeho podnikateľským aktivitám sa okuliare zmenili na vyhľadávaný - a drahý - módny doplnok, uvádza agentúra AFP.



Spoločnosť Luxottica, ktorá dodáva komponenty pre optický priemysel, založil Del Vecchio v roku 1961 v Benátkach. O desaťročie neskôr Del Vecchio urobil strategické rozhodnutie a jeho spoločnosť Luxottica začala vyrábať vlastné okuliare a distribuovať ich po celom Taliansku. Následne expandovala aj do celého sveta.



Del Vecchio v tomto období vytušil výhody partnerstva so značkami z oblasti módneho dizajnu a získal trendové značky okuliarov ako Ray-Ban, Persol, Oakley či Sun Glass Hut. Jeho spoločnosť vyrába okuliare pre prestížne značky ako Chanel, Prada a Versace.



V roku 2018 sa Luxottica zlúčila s francúzskou spoločnosťou Essilor a stala sa z nej EssilorLuxottica.



Podľa rebríčka magazínu Forbes pre rok 2022 dosahoval Del Vecchiov majetok odhadovanú hodnotu 27,3 miliardy dolárov.



"Leonardo Del Vecchio bol veľký Talian," napísal na Twitteri komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni. Úspech svojho zosnulého rodáka označil za "príklad pre dnešok a zajtrajšok".



Podľa talianskej tlačovej agentúry AGI bol Del Vecchio v posledných týždňoch hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v milánskej nemocnici San Raffaele.



Narodil sa 22. mája 1935 v Miláne v chudobnej rodine, časť mladosti prežil v detskom domove. Pracovať začal už ako tínedžer, dodala agentúra AFP. Jeho prvé pracovné miesto bolo v továrni na poháre a medaily, ktorej majiteľ ho povzbudil, aby sa zapísal na večerné kurzy na Brera Museum Academy, a najmä aby študoval dizajn.



V roku 1958 di Del Vecchio otvoril dielňu na výrobu okuliarových rámov v meste Agordo v Benátsku. O tri roky ju transformoval na spoločnosť Luxottica špecializujúcu sa na výrobu komponentov pre okuliarové rámy.



Podľa odborníkov z odvetvia mal Del Vecchio vždy veľmi dobrý vzťah so svojimi zamestnancami. Na svoje 80. narodeniny daroval svojim talianskym zamestnancom 140.000 akcií spoločnosti Luxottica v hodnote deväť miliónov eur. "Oni sú skutočnými strojcami úspechu našej spoločnosti," vysvetlil.