Zomrel uznávaný rockový gitarista z legendárnych The Yardbirds J. Beck

Londýn 12. januára (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel anglický rockový gitarista Jeff Beck. Spolu s Ericom Claptonom a Jimmym Pageom bol jedným z troch najvýznamnejších gitaristov, ktorí pôsobili v legendárnej skupine The Yardbirds. O Beckovom utorňajšom úmrtí informovala v stredu večer jeho rodina, píše agentúra DPA,



"V mene rodiny, s hlbokým a úprimným zármutkom informujeme o odchode Jeffa Becka. Včera (10.1.) pokojne zomrel po tom, ako sa náhle nakazil bakteriálnou meningitídou," teda zápalom mozgovým blán, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach a hudobníkovej webovej stránke.



Rodina zároveň požiadala médiá a fanúšikov, aby počas obdobia smútku rešpektovali jej súkromie.



Osemnásobný držiteľ cien Grammy a ďalších hudobných ocenení Jeff Beck sa narodil v roku 1944 vo Wallingtone neďaleko Londýna.



Uznávaným hudobníkom sa stal v 60. rokoch minulého storočia, keď krátko pôsobil v kapele The Yardbirds, v ktorej nahradil Erica Claptona. Neskôr založil hardrockovú skupinu Beck, Bogert & Appice a odštartoval aj vlastnú úspešnú sólovú kariéru, hoci nedosiahol také komerčné úspechy ako mnohí ďalší jeho kolegovia.







Časopis Rolling Stone ho zaradil na piate miesto v rebríčku "100 najlepších gitaristov všetkých čias". Do Rokenrolovej siene slávy bol uvedený až dvakrát: v roku 1992 ako člen The Yardbirds a v roku 2009 ako sólový hudobník.



Gitarový virtuóz Jeff Beck nahrával väčšinou inštrumentálne skladby, v ktorých kombinoval prvky rôznych štýlov: od blues rocku a súčasného gitarového rocku, elektronickej hudby, jazz fusion až po heavy metal. Ako štúdiový gitarista sa podieľal na projektoch mnohých hudobníkov. Spolupracoval napríklad aj s Davidom Bowiem, Mickom Jaggerom alebo Steviem Wonderom.