Zomrel významný hollywoodsky producent Walter Mirisch

Walter Mirisch prichádza na slávnostné otvorenie festivalu klasických filmov TCM 2014 v TCL Chinese Theatre 10. apríla 2014 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 27. februára (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrel americký filmový producent Walter Mirisch, ktorý stál za úspešnými hollywoodskymi klasikami Niekto to rád horúce (1959), Sedem statočných (1960), West Side Story (1961) či Ružový panter (1963). Oznámila to v nedeľu americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS), na čele ktorej v minulosti stál aj Mirisch, informuje agentúra AFP.Pôvodom Newyorčan Walter Mirisch pôsobil v americkom filmovom priemysle približne šesť desaťročí a získal množstvo prestížnych ocenení. Zomrel v piatok v kalifornskom Los Angeles prirodzenou smrťou, uvádza sa v nedeľňajšom vyhlásení akadémie.V roku 1957 založil spoločne so svojimi dvoma bratmi Haroldom a Marvinom spoločnosť The Mirisch Company, ktorá za dlhé roky vyprodukovala desiatky divácky úspešných a ocenených filmov.V roku 1967 získal ako producent Oscara za snímku V žiare noci, ktorá bola toho roku ocenená ako najlepší film. Okrem toho dostal ešte dve ďalšie čestné ocenenia americkej akadémie - za prínos k rozvoju filmovej produkcie a za zapojenie sa do humanitárnych aktivít.Predstavitelia akadémie v nedeľňajšom vyhlásení označili Mirischa za, zaa nadšeného tvorcu filmov, ktorý výrazne ovplyvnil celú filmovú komunitu.