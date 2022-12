Zomrela americká herečka Kirstie Alleyová, trpela rakovinou

Washington 6. decembra (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrela v pondelok po krátkom boji s rakovinou americká herečka Kirstie Alleyová. Oznámili to jej deti vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a internetového portálu časopisu People.



"So zármutkom vás informujeme, že naša neuveriteľná, húževnatá a milujúca matka zomrela po krátkom boji s rakovinou, ktorú jej zistili len prednedávnom," uviedli herečkine deti. Alleyová zomrela obklopená najbližšou rodinou v centre pre liečbu rakoviny Moffitt Cancer Center na Floride.



Na úmrtie Alleyovej už reagoval jej herecký kolega John Travolta, s ktorým si zahrala v niekoľkých filmoch. "S Kirstie som mal jeden z najvýnimočnejších vzťahov. Milujem ťa Kristie, Viem, že sa znovu uvidíme," uviedol Travolta na Twitteri.



Alleyová sa prvýkrát preslávila na prelome 80. a 90. rokov rolou v americkom sitkome Na zdravie (Cheers). Za stvárnenie Rebeccy Howeovej v tomto seriály získala v roku 1991 Zlatý Klóbus a cenu Emmy. V roku 1994 získala svoju druhú sošku Emmy za rolu Sally Goodsonovej v televíznej dráme Dávidova matka. V 80. a 90. rokoch sa Alleyová objavila v mnohých známych filmoch vrátane snímok Pozri, kto to hovorí, Olsen Twins: Na to treba dvoch, Pozor na Harryho a Krása na zabitie.