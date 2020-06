Zomrela Bonnie Pointerová z kvarteta Pointer Sisters

Washington 9. júna (TASR) - Bonnie Pointerová, jedna zo štyroch spievajúcich sestier z americkej R&B skupiny The Pointer Sisters, zomrela v pondelok ráno vo veku 69 rokov. Portálu TMZ to oznámila jej sestra Anita, príčinu smrti však neuviedla.



Skupina slávila najväčšie úspechy predovšetkým v 70. a 80. rokoch. Medzi najznámejšie hity patria Fire (1979), He's So Shy (1980), Slow Hand (1981), remixovaná verzia I'm So Excited, Jump (For My Love), Automatic (všetky 1984) a Neutron Dance (1985).



Za štyri desaťročia svojej existencie sa jej hudobný repertoár pohyboval v žánroch pop, disko, džez, elektronická hudba, bebop, blues, soul, funk, dance, country a rock. Získala tiež tri ceny Grammy a od roku 1994 má hviezdu a Hollywoodskom chodníku slávy.



Sestry Ruth, Anita, Bonnie a June spočiatku spievali v gospelovom zbore v kalifornskom meste Oakland, kde ich rodičia pracovali ako kazatelia. Od roku 1971 vystupovali ako vokalistky iných skupín. O dva roky neskôr vydali svoje prvý album s názvom The Pointer Sisters.



Bonnie Pointerová začala svoju sólovú kariéru v roku 1978. Jej najväčší sólový hit bol Heaven Must Have Sent You. Začiatkom tohto roka naspievali Anita a Bonnie skladbu Feels Like June na pamiatku svojej sestry June, ktorá zomrela na rakovinu v roku 2006 vo veku 52 rokov.