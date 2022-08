Zomrela herečka Olivia Newton-John, známa ako Sandy z muzikálu Pomáda

Kvety zdobia hviezdu Olivie Newton-Johnovej na hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles, pondelok 8. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Herečka a speváčka Olivia Newton-John 30. augusta 1977 v Los Angeles počas nakrúcania filmu „Grease“. Foto: TASR/AP

Austrálska popová speváčka a herečka Olivia Newton-John pózuje 21. novembra 1982 v Los Angeles v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Los Angeles 9. augusta (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrela v pondelok austrálska speváčka a herečka Olivia Newton-John. Celosvetovo sa preslávila rolou Sandy vo filmovom muzikále Pomáda, kde si zahrala po boku Johna Travoltu. Herečka prehrala 30-ročný boj s rakovinou prsníka, informoval stanicu BBC jej agent.Olivia Newton-John podľa vyhlásenia svojho manžela Johna EasterlingaOlivia Newton-John sa narodila v septembri 1948 v meste Cambridge v Británii, no už ako päťročná sa s rodičmi presťahovala do austrálskeho Melbourne. Už ako 14-ročná tam založila so spolužiačkami skupinu Sol Four, ktorá sa orientovala na country hudbu.Komerčne sa neskôr preslávila ako speváčka práve tohto žánru, pričom za svoju hudobnú kariéru predala milióny albumov a získala aj dovedna štyri ocenenia Grammy. Celosvetovo ju však podľa BBC preslávila práve úloha Sandy v zmienenom muzikálovom filme Pomáda (Grace) z roku 1978. Veľkým hitom z tohto filmu bol jej duet s Johnom Travoltom You're The One That I Want, ktorý svojho času kraľoval v hudobných rebríčkoch v Spojených štátoch aj v Anglicku. Hitmi z filmu boli aj piesne Hopelessly Devoted To You či Summer Nights.Úspešná bola Olivia Newton-John aj v 80. rokoch minulého storočia, v roku 1983 hrala vo filme Two Of A Kind. Od roku 1979 je nositeľkou Radu Britského impéria. V roku 1981 jej venovali aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.Jej prvým manželom bol tanečník Matt Lattanzi, s ktorým sa zoznámila v roku 1980 pri nakrúcaní filmu Xanadu. V januári 1986 sa im narodila dcéra Chloe. Jej druhým manželom bol Austrálčan, podnikateľ John Easterling, ktorého si vzala v júni 2008.Rakovinu prsníka herečke prvýkrát diagnostikovali v roku 1992. Počas liečby sa stala aj podporovateľkou včasných mamografických vyšetrení a na výskum tejto choroby vyzbierala prostredníctvom svojej nadácie milióny dolárov. Ochorenie sa jej vrátilo v roku 2013 a napokon aj v roku 2018.