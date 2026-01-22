< sekcia Magazín
Zora je zodpovedná
Zorky sú obdarené hlbokým zmyslom pre česť.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Ženské meno Zora má slovanský pôvod a znamená "zornička". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Zorka, Zorina. Meniny oslavujú 22. januára.
Zorky sú obdarené hlbokým zmyslom pre česť. Sú objektívne a schopné úplne sa obetovať. Ak majú splniť nejaké presné poslanie, sú sebaisté. Inak sa opäť vrátia k plachosti svojho totemového zvieraťa lane.
Zorky sú od detstva príkladne zodpovedné. Niekedy sa ich zmocní úzkosť, no inak majú vyrovnanú a pokojnú povahu. Väčšinou dobre odolávajú únave a preťaženosti, ale mali by dbať na dostatok pohybu.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich ochranné kamene sú ametyst, perla, obľúbené farby modrá a sivá. Ich rastlinným totemom je lipa.
