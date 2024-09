Zoznámte sa s novou kolekciou s.Oliver

Bratislava 26. septembra (OTS) - Neváhajte a vybavte sa na túto sezónu novými outfitmi, ktoré vás zahrejú a udržia v suchu aj keď fúka a mrholí. Jeseň je ideálnym obdobím na spomalenie po lete plnom cestovania, a preto s.Oliver ponúka rad pohodlných kúskov, s ktorými sa môžete na chvíľu zastaviť a vychutnať si svoju chvíľu pokoja.Radi by ste sa doma zababušili do deky na pohovke, uvarili si čaj a otvorili svoju obľúbenú knihu? Aj keď na takýto relax nemáte veľa času, pocit pohodlia si môžete dopriať kedykoľvek a kdekoľvek vďaka svetrom v rôznych farbách, strihoch a dizajnoch. Môžete ich striedať podľa nálady alebo príležitosti a nosiť celú zimu až do jari.Extra dávku pohodlia vám poskytnú široké nohavice alebo oversize košele z mäkkého, teplého menčestru, ako aj jednoduchá pletená sukňa do polovice lýtok.Hnedo-béžový károvaný komplet má v sebe vďaka použitým farbám a materiálom retro nádych, jednoduchý strih mu však dodáva moderný šmrnc.Ak vás teplé jesenné odtiene príliš nelákajú, môžete sa rozhodnúť pre čiernobielu klasiku s nádychom sivých tónov. Tmavá džínsová sukňa v midi dĺžke a široké nohavice s vysokým pásom nesmú túto sezónu chýbať v žiadnom šatníku. Skvele vyzerajú s klasickým bavlneným tričkom a jednoduchou bundou.Chcete sa zahaliť od hlavy po päty do jednej farby? S novou kolekciou Black Label to nebude problém. Menčestrový kostým v neutrálnej béžovej farbe sa môže stať základným kameňom vášho jesenného šatníka.Komplet červeno-čierneho skráteného saka so vzorom kohútej stopy a sukne s efektom zavinovania pôsobí elegantne a hravo zároveň, rovnako ako čierno-biely set nohavíc a svetra so zlatými gombíkmi. Je len na vás, či ich skombinujete s topánkami na podpätku a bielou košeľou, alebo naopak s bavlneným tričkom a teniskami, v každom prípade budete vyzerať dokonale a štýlovo.Aj muži nájdu v jesennej kolekcii kúsky, ktoré sú pohodové a štýlové zároveň, ako sú pohodlné parky alebo vesty s kapucňou, košeľové bundy a klasické košele z pevnejších materiálov. Kolekcia je inšpirovaná horami v modrých a sivých tónoch. Časť línie tvoria modely s rybárskou tematikou – mikiny a tričká s motívmi rýb, košele s hravými potlačami rybárskych mušiek alebo klasický klobúk, tzv. bucket hat, ktorý je už niekoľko sezón veľkým hitom u mužov aj žien. Samozrejmosťou je aj rada basic kúskov, od tričiek cez svetre až po nohavice a džínsy.Celá kolekcia bude k dispozícii od októbra v kamenných predajniach a na soliver.sk