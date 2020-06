Zubné strojčeky neriešia len estetické, ale aj funkčné problémy

Bratislava 6. júna (TASR) - Strojčeky na zuby nemusia nosiť len deti a tínedžeri. Vo vyššom veku čeľustno-ortopedická liečba často nerieši len estetický, ale najmä zdravotný či funkčný problém. Strojček totiž pacientovi s krivými zubami dokáže pomôcť dostať ich do správnej pozície tak, aby vytvorili dobrý základ napríklad na korunky, implantáty či mostíky, vďaka ktorým neskôr nemusí nosiť zubnú protézu. Upozorňuje na to čeľustná ortopedička Veronika Mydlová.



Moderná medicína podľa nej ponúka možnosti diskrétnej úpravy krivých zubov. Okrem klasického vyberacieho a fixného kovového strojčeka sa dostáva do popredia tzv. neviditeľný strojček, ktorý možno napríklad pri jedení vyberať. Počas dňa ho však treba mať v ústach minimálne 22 hodín. „Záleží od človeka, aký druh strojčeka si vyberie. Výhodou pri neviditeľných je jednoduchšia hygiena. Pacienti si strojček vyberú a klasicky si vyčistia zuby svojimi hygienickými pomôckami. Nemusia mať ďalšie iné kefky určené na čistenie okolo rôznych kovových častí fixného strojčeka,“ hovorí Mydlová.



Priblížiť sa k zdravému a krásnemu úsmevu podľa nej možno tým, že človek absolvuje preventívne vyšetrenie u zubného lekára a ten mu odporučí čeľustného ortopéda. S odborníkmi na strojčeky absolvuje konzultáciu a prejdú spolu plán liečby. Následne pacientovi na mieru vytvoria a nasadia neviditeľný strojček. Pacient s takýmto strojčekom podľa nej môže sledovať, ako sa jeho zuby postupne narovnávajú.