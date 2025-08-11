< sekcia Magazín
Zuzana je ústretová
Zuzany chcú byť všade prvé.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. augusta (TASR) - Krstné meno Zuzana je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ľalia", "lotos". Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.
Zuzany, ktoré oslavujú meniny 11. augusta, majú rýchle reakcie a charakterizuje ich priamosť a ústretovosť. V citovom živote sú oddané a láskyplné.
Zuzany chcú byť všade prvé. Sú aj neúnavné a veľmi spoločenské. Rodičov, príbuzných, priateľov, či partnerov celkom uťahajú.
Našťastie majú železné zdravie, aj keď málo času prespia. Zuzany by sa mali pravidelne stravovať.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Zuzany sú modrá a biela. Ochranné rastliny rebarbora a fialka, ochranné kamene záhneda a achát.
Zuzany, ktoré oslavujú meniny 11. augusta, majú rýchle reakcie a charakterizuje ich priamosť a ústretovosť. V citovom živote sú oddané a láskyplné.
Zuzany chcú byť všade prvé. Sú aj neúnavné a veľmi spoločenské. Rodičov, príbuzných, priateľov, či partnerov celkom uťahajú.
Našťastie majú železné zdravie, aj keď málo času prespia. Zuzany by sa mali pravidelne stravovať.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Zuzany sú modrá a biela. Ochranné rastliny rebarbora a fialka, ochranné kamene záhneda a achát.