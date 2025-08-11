Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Magazín

Zuzana je ústretová

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zuzany chcú byť všade prvé.

Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Krstné meno Zuzana je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ľalia", "lotos". Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.

Zuzany, ktoré oslavujú meniny 11. augusta, majú rýchle reakcie a charakterizuje ich priamosť a ústretovosť. V citovom živote sú oddané a láskyplné.

Zuzany chcú byť všade prvé. Sú aj neúnavné a veľmi spoločenské. Rodičov, príbuzných, priateľov, či partnerov celkom uťahajú.

Našťastie majú železné zdravie, aj keď málo času prespia. Zuzany by sa mali pravidelne stravovať.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Zuzany sú modrá a biela. Ochranné rastliny rebarbora a fialka, ochranné kamene záhneda a achát.
.

