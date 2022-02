Zuzana Tlučková: Teší ma, keď hrám postavu, v ktorej sa divák spozná

Na sn. Z Tlučková a M. Dočolomanský počas skúšky inscenácie Posledný z... milencov, 7. marca 2002. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Košice/Bratislava 9. februára (TASR) – Divadelná, televízna i dabingová herečka Zuzana Tlučková sa umeleckej tvorbe venuje už od detstva. V spolupráci so Štefanom Skrúcaným, Miroslavom Nogom, Pavlom Juráňom a ďalšími sa pred publikom prezentovala najmä ako komediálna herečka, ale presvedčivo dokázala stvárniť aj vážnejšie postavy.Obľúbená herečka Zuzana Tlučková v stredu 9. februára oslávi 60 rokov.Zuzana Tlučková sa narodila 9. februára 1962 v Košiciach. Ako osemročná sa prihlásila na dramatický odbor v Ľudovej škole umenia.odkryla pre TASR svoje herecké začiatky. Už v detstve dostala príležitosť účinkovať v populárnej hudobno-zábavnej relácii Zlatá brána, ktorú vysielalo košické štúdio Československej televízie.Po gymnaziálnych štúdiách absolvovala v roku 1984 na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave odbor herectvo.povedala herečka.Ešte počas štúdia hosťovala v bratislavskom Divadle Nová scéna, stálou členkou tohto súboru sa stala v roku 1985. Do prvej veľkej divadelnej úlohy ju obsadil Vladimír Strnisko. V tragikomédii Višňový sad (1984) stelesnila mladučkú Aňu a ten istý režisér jej dal príležitosť aj v inscenácii Mandragora (Lucrezia, 1985). V úlohe Ježinky sa predviedla v predstavení Budzogáň, zbojnícky kapitán (1986) a ako Brooke Ashtonovú ju diváci mohli vidieť v komédii o divadelnom zákulisí s názvom Sardinky, na scénu, prosím... (1987).Začiatkom 90-tych rokov začala herečka pôsobiť v slobodnom povolaní. Na pôde dnes už zaniknutého bratislavského Divadla West účinkovala v mimoriadne obľúbenej komédii Mandarínková izba (1998), v ktorej sa spolu s Marošom Krámarom, Pavlom Topoľským a Bibianou Ondrejkovou objavuje na scéne divadla Teatro Wüstenrot aj v súčasnosti.Na otázku ako vníma skutočnosť, že je obsadzovaná väčšinou do komédií, Zuzana Tlučková odpovedala:Zuzana Tlučková si zahrala aj vo viacerých muzikáloch. Bohyňu Isis stelesnila v inscenácii Kleopatra (2004), úlohy Anjela sa ujala v hudobno-dramatickom diele Na skle maľované (2005) a nechýbala ani Hello, Dolly! (Irene Mollyová, 2006). V roku 2015 prišla herečka s nápadom vytvoriť inscenáciu s názvom Všade dobre, ktorá bola inšpirovaná skutočnou udalosťou.uviedla pre TASR Zuzana Tlučková.Herečka dostala priestor aj v televízii a vo filme. Pred kamerou sa objavila v snímke Výlet do mladosti (1983), účinkovala v televíznej inscenácii Kamenný chodníček (1985), v šesťdielnom televíznom filme Alžbetin Dvor (1986), v televíznych adaptáciách hier ako Tanec nad plačom (1989), Fuente Ovejuna (1990), Najdúch (1992) či Fiaker číslo 21 (1999). Bola tiež súčasťou humoristických relácií ako napríklad Recepty na slávu (1986), alebo Telecvoking (1996). Z televíznych obrazoviek je známa aj vďaka obľúbenému sitcomu Susedia (2006).Umelkyňa pre TASR povedala, že si veľmi rada spomína na televíznu inscenáciu Marcové Ídy (1986):Momentálne možno herečku vidieť na javisku Divadla Komédie, kde hrá v inscenáciách Horúca sprcha (2017), či Klimaktérium... a čo? (2018). Divadlo Nová scéna plánuje od budúcej sezóny obnoviť predstavenie Rozum a cit (2019), kde sa opäť predstaví aj Zuzana Tlučková.