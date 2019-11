Zverejnili dosiaľ nevydanú pieseň od Georgea Michaela

Londýn 6. novembra (TASR) - Doteraz nepublikovaná pieseň zosnulého britského speváka Georgea Michaela, ktorú nahral pred svojou smrťou koncom roku 2016, vyšla v stredu predtým, ako bude zahrnutá do nového filmu obsahujúceho jeho hudbu. Informovala o tom stanica Sky News.







Skladba s názvom "This Is How (We Want You to Get High)" bola napísaná v roku 2012 a neskôr nahraná v londýnskych Air Studios, pričom posledné úpravy na nej sa vykonali v roku 2015 počas Michaelových posledných nahrávacích aktivít.



Skladba zaznie na konci prichádzajúceho filmu "Last Christmas", ktorý je inšpirovaný Michaelovou hudbou.



George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, bol cypersko-gréckeho pôvodu a patril ku komerčne najúspešnejším hudobným umelcom všetkých čias. Zomrel vo svojom dome na Vianoce 2016 vo veku 53 rokov.



Nová pieseň, ktorá mala premiéru v programe Breakfast Show na stanici BBC Radio 2, sa tematicky zaoberá spoločenskými problémami. V príslušnom tlačovom vyhlásení sa uvádza, že ide o jeho prvú pôvodnú nahrávku za uplynulých sedem rokov.



Spolu s piesňou bol na internete zverejnený i videoklip s textom. Videoklip obsahuje animované archívne zobrazenia speváka.



George Michael sa preslávil v duu Wham!, ktoré malo na konte hity ako "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go" či "Last Christmas". V polovici 80-tych rokov sa vydal na úspešnú sólovú kariéru.



Zmienený film bude mať americkú premiéru 8. novembra a britskú premiéru 15. novembra. Režisérom snímky je Paul Feig, na scenári sa podieľala oscarová britská herečka Emma Thompsonová. Vo filme účinkujú Emilia Clarkeová, Henry Golding a Michelle Yeohová.



Na soundtracku k tejto romantickej komédii sa objavia tri ďalšie dosiaľ nezverejnené skladby od Georgea Michaela.