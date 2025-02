18. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Thumbnail z YouTube Foto: YouTube

Program: 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2024. 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2024. 5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/PSK/2025. 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 7. Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 368/2024 zo dňa 15. 4. 2024 (Dodatok č. 1 k Zmluve o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.). 8. Finančný príspevok na rok 2025 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 9. Členstvo PSK v združení EUROMONTANA. 10. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2023 zo dňa 28. 8. 2023 k projektu „Samospráva pre seniorov“ (doplnenie rozpočtu). 11. Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby multifunkčného ihriska Gymnázia Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou. 12. Vstup Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov do Národného projektu Centrá excelentnosti OVP financovaného v rámci výzvy PSK-MSVVS-003-2023-NP-ESF+. 13. Vstup kultúrnych organizácií do projektov v rámci výziev Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Krajská galéria v Prešove, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Krajské múzeum v Prešove). 2 14. Vstup PSK do projektu „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“. 15. Vstup Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou do projektu „Rekonštrukcia a modernizácia multimediálnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, Hornozemplínska knižnica“. 16. Vstup PSK do projektu „Dve krajiny, jedny Tatry“. 17. Vstup do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Spoznaj pohraničie – s vášňou, zdravo, na bicykli!“ – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov – Gaboltov. 18. Informatívna správa o cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci PSK so zahraničnými partnermi. 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prípady hodné osobitného zreteľa (predaj spoluvlastníckeho podielu na združených investíciách). 21. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie. 23. Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia nehnuteľného majetku PSK. 24. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 595/2024 zo dňa 9. 12. 2024 k obstaraniu techniky pre štadión FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 25. Interpelácie poslancov. 26. Záver.