22. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Thumbnail z YouTube Foto: YouTube

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2025. 4. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2025. 5. A) Prijatie krátkodobého úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., na kúpu nehnuteľného majetku (Bosákova banka v k.ú. Prešov). B) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k prijatiu úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s., na kúpu nehnuteľného majetku (Bosákova banka v k. ú. Prešov). 6. A) Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.). B) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k zmene uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.). 7. Prevzatie dlhu rozpočtovej organizácie Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 060 01. 8. Vymenovanie riaditeľa CSS Giraltovce do funkcie. 9. Vymenovanie riaditeľa kultúrnej organizácie PUĽS do funkcie. 10. Vstup kultúrnych organizácií do projektov v rámci výziev Fondu malých projektov programu Interreg PL – SK 2021 - 2027 (Tatranská galéria v Poprade, Podtatranská knižnica v Poprade, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku). 11. Vstup PSK do projektu v rámci výzvy „SocInoLab - Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií“. 12. Informatívna správa o pasportizácii a kategorizácii cyklistických trás v Prešovskom kraji. 13. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2024. 14. Vstup CSS Dúhový sen do projektu „Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, DOMOV NA POLCESTE, Medzilaborce“. 15. Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 507/2024 zo dňa 14.10.2024 k realizácii projektu „SPŠ Elektrotechnická Prešov – Rekonštrukcia internátu“ z Programu Slovensko, kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. 16. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 661/2025 zo dňa 7. 4. 2025 k žiadosti o NFP v rámci projektu Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov. 17. Výročná správa IDS Východ za rok 2024. 18. Strategicky významné účelové cesty – zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 823/2021 zo dňa 18. 10. 2021. 19. Vstup do projektu financovaného z Programu Slovensko 2021 – 2027, Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy, údržby a obnovy ciest: „Recyklačné centrum". 20. Ideový zámer PSK „Modernizácia a rozvoj prihraničného slovensko-ukrajinského regiónu, v oblasti cestnej a cyklistickej infraštruktúry“. 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 22. Nájmy nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie. 24. Finančné vysporiadanie PSK a mesta Prešov - vzájomný zápočet pohľadávok vo výške 101 234 eur. 25. Dofinancovanie investičnej akcie „Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku“. 26. Ideový zámer „Zmena sídla Knižnice J. Henkela v Levoči pre skvalitnenie služieb a zlepšenie prevádzkových podmienok“. 27. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 488/2024 zo dňa 26. 8. 2024 k vstupu PSK do projektu „Moderné technológie - Energetická optimalizácia prevádzkovania verejných budov prostredníctvom inteligentného merania“ v rámci programu Slovensko 2021 - 2027. 28. Voľba člena – neposlanca Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 29. Informácia o výsledkoch prieskumu verejného ochrancu práv a výzva na prijatie opatrení. 30. Interpelácie poslancov. 31. Záver.