23. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 3. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2025. 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2025. 5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/PSK/2025. 6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2025. 7. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok. 8. Doplnenie predmetu činnosti a zmena formy hospodárenia Centra podpory PSK. 9. Vymenovanie riaditeľa CSS Garden Humenné do funkcie. 10. Spolufinancovanie k dotáciám poskytovaným MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 11. Informatívna správa o plnení Stratégie PSK pre mládež na roky 2023 – 2028 (s výhľadom do roku 2033) za rok 2024. 12. Informatívna správa - Vyhodnotenie iniciatívy Catching-up Regions v PSK za roky 2018 – 2025. 13. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). 14. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 685/2025 zo dňa 12. 5. 2025 – zmena účelu Výzva poslancov PSK. 15. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 377/2024 zo dňa 15. 4. 2024 k vstupu PSK do projektu „Podpora rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a rozvoj digitálnych technológií v zdravotníctve v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ – dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK. 16. Schválenie zástupcu PSK v Správnej rade Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 17. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2024 a správa štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2024. 18. Vstup PSK do projektu „Zavedenie inteligentných technológií na Ú PSK“. 19. Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 507/2024 zo dňa 14. 10. 2024 k realizácii projektu „SPŠ Elektrotechnická Prešov – Rekonštrukcia internátu“. 20. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 379/2024 zo dňa 15. 4. 2024 v znení uznesenia č. 506/2024 zo dňa 14. 10. 2024 k vstupu PSK do projektu „Solaris Scholarum – Inštalácia fotovoltických systémov na školách v PSK“. 21. Vstup do projektu „Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy“. 22. Vstup do projektu Integrovaných územných investícií „EuroVelo 11 – cyklotrasa v katastrálnom území Rožkovany – I. etapa“. 23. Vstup do projektu financovaného z Programu Slovensko 2021 – 2027 „Vybudovanie inteligentného dopravného monitorovacieho systému pre integrovanú dopravu regiónu Vysokých Tatier“. 24. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 335/2024 zo dňa 12. 2. 2024 k schváleniu investičného zámeru „Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)“. 25. Informácia o menovaní riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. 26. Zlúčenie osvetových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a zmeny ich názvov. 27. Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 478/2024 zo dňa 26. 8. 2024 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie. 29. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 330/2024 zo dňa 12. 2. 2024 k realizácii projektu v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy, Levočská ulica 5, Poprad. 30. Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK. 31. Interpelácie poslancov. 32. Záver.