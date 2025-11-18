24. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Program: 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 2. A) Návrh rozpočtu PSK na roky 2026 – 2028. B) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na rok 2026 – 2028. 3. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 7/PSK/2025. 4. VZN PSK č. .../2025 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 5. Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2026 v zmysle VZN PSK č. .../2025 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 6. Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2026 v zmysle VZN PSK č. .../2025 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 7. Výzva Riešenie potravinovej dostupnosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2026 v zmysle VZN PSK č. .../2025 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 8. Vstup Strednej zdravotníckej školy v Prešove do projektu „Zdravie bez hraníc: Inovatívne vzdelávanie pre budúcnosť“ v rámci výzvy Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko- Rumunsko-Ukrajina, Priorita 2: Zdravý a atraktívny pohraničný región, Cieľ 2.1: Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. 9. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti Súkromného školského internátu, Sabinovská 2, Prešov. 10. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 11. Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie. 12. Prevod časti podniku Vranovskej nemocnice, a. s. - „Prevádzka Stropkov“ na Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 13. Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 459/2024 zo dňa 26. 8. 2024 k vstupu CSS Kežmarok do projektu na základe výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. 14. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 576/2024 zo dňa 9. 12. 2024 k vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Ochrana svahov v súlade s prírodou“ – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3489, Raslavice – Abrahámovce – 1. a 2. etapa. 15. Vstup do projektu financovaného z Programu Slovensko 2021 – 2027 „Dopravno-technické štúdie pre výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy, prestupných uzlov, záchytných parkovísk a inteligentných autobusových zastávok na území PSK“. 16. Výpožička projektovej dokumentácie za účelom verejného obstarávania a realizácie stavby s názvom „III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 pre Slovenskú správu ciest“. 17. Interpelácie poslancov. 18. Záver.