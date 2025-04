NAŽIVO od 10:00: 20. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 2/PSK/2025.

4. A) Prijatie úveru na financovanie investičných akcií.

B) Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru na financovanie investičných akcií.

5. VZN PSK č. .../2025 o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej

osobe na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK.

6. Návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji na roky 2024 – 2030.

7. Vstupná správa ako zadávací dokument pre spracovanie Stratégie rozvoja udržateľného cestovného

ruchu v Prešovskom kraji na roky 2025 – 2030.

8. Vstup organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci výzvy MoF – 4/2025

na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov.

9. Vstup Krajského múzea v Prešove do projektu „Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou“.

10. Vstup Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni a Podtatranskej knižnice v Poprade

do projektov v rámci výziev Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia.

11. Vstup PSK do projektu „Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich ambulancií

všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti“ v rámci Programu Slovensko.

12. Žiadosť o NFP v rámci výzvy PSK-MSVVM-024-2024-DV-EFRR na podporu Centra excelentnosti

OVP pre elektrotechniku v rámci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov.

13. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 447/2024 zo dňa 24. 6. 2024 k zámeru vstupu do projektu

Integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 „Výstavba okružnej

križovatky ciest II/536 a III/3227“.

14. Vstup do projektu Integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027

„Modernizácia cesty II/542 a II/543, križovatka Spišská Stará Ves“.

15. Vstup do projektu Integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027

„Modernizácia cesty III/3075 – križovatky (Spišské Bystré)“.

16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

18. Majetkový prevod nehnuteľného majetku – prípad hodný osobitného zreteľa (predaj

spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii).

19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie.

20. Zmeny uznesení Zastupiteľstva PSK k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou

a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže.

21. Dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho

centra vo Vranove nad Topľou“ nad rámec schváleného rozpočtu.

22. Dofinancovanie nadlimitných kapitálových výdavkov v rámci implementovaného projektu

„Debarierizácia SOŠ služieb, Košická 20, Prešov“.

23. Ideový zámer „Energetický manažment verejných budov prostredníctvom inteligentného merania“.

24. Interpelácie poslancov.

25. Záver