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TK ministrov E. Tomáša, M. Šutaja Eštoka, T. Druckera a K. Šaška
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Autor TASR TV
TK ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša, ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka, ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva Kamila Šaška, štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR Michala Sedliaka, prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej, komisára pre deti Jozefa Mikloška a ďalších účastníkov okrúhleho stola o ochrane detí v digitálnom prostredí