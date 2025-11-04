< sekcia Videá a prenosy TASR TV
TK MIRRI SR po stretnutí s odborníkmi o portáli Slovensko.sk
TK Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR TK sa koná po stretnutí vedenia MIRRI SR na čele s ministrom Samuelom Migaľom a štátnym tajomníkom Radoslavom Štefánkom so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva financií SR, Útvaru hodnoty za peniaze a IT Asociácie Slovenska o riešení havarijného stavu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk
Autor TASR TV