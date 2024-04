Časť Hurbanovho námestia v Bojniciach čaká rekonštrukcia

Bojnice 25. apríla (TASR) - Časť južnej strany Hurbanovho námestia v Bojniciach zrekonštruujú do začiatku leta. Práce sa budú týkať chodníkov a verejného osvetlenia a radnica ich bude financovať z dotácie, ktorú dostala od Ministerstva financií SR. Dodávateľa prác vybrala cez verejnú súťaž. Náležitosti zmluvy o dielo schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



K rekonštrukcii južnej časti Hurbanovho námestia mesto pristúpi po zásahu vodárenskej spoločnosti, ktorá tam v uplynulom roku dokončila práce na vodárenskej infraštruktúre. Projekt samospráva nakoniec rozdelila na štyri etapy, prvú bude financovať z dotácie od rezortu financií.



"Mesto Bojnice dostalo z MF SR dotáciu vo výške 201.200 eur, túto dotáciu mienime použiť na rekonštrukciu chodníkov a osvetlenia na Hurbanovom námestí," konkretizovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia Michaela Krčová.



Dodávateľa prác podľa nej vybrala radnica cez verejnú súťaž, zaplatí mu 212.643,95 eura. Práce by mala firma ukončiť do 30. júna tohto roka.



Druhá etapa modernizácie južnej vetvy námestia sa týka rekonštrukcie komunikácie, ďalšie etapy priestoru okolo kostola. Zámerom radnice je tak komplexná rekonštrukcia tejto strany námestia, ktorá počíta i so zmenou dopravného riešenia v podobe vylúčenia tranzitnej dopravy z lokality.



Hurbanovho námestia sa týka i dvojica projektov, ktoré chce radnica financovať z príspevku od Miestnej akčnej skupiny (MAS) Magura - Strážov. Financie žiada na kamerový systém, ako i rekonštrukciu cesty a chodníka v lokalite, ktorú miestni poznajú pod názvom Lámanica. "Kamerový systém by sa nemal týkať len námestia, ale celého mesta. Projekt má rozpočet 48.000 eur a pôjde o nákup stacionárnych a otočných kamier, ktoré chceme namontovať na budovy a stĺpy verejného osvetlenia," priblížila Krčová.



Na rekonštrukciu cesty a chodníka na ulici Zámok a okolie bude mesto od MAS Magura - Strážov podľa nej žiadať 60.900 eur, k dispozícii má už i projektovú dokumentáciu. "Zámerom projektu je výmena asfaltového krytu na komunikácii a rekonštrukcia chodníka," dodala.