Novým mestským kontrolórom Prešova bude od júla M. Brilla

Brilla je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, fakulty výrobných technológií, a v súčasnosti pôsobí ako kontrolór v piatich obciach okresu Stará Ľubovňa a v jednej v okrese Prešov.

Prešov 19. júna (TASR) – Novým mestským kontrolórom Prešova bude od júla Martin Brilla. Vo funkcii nahradí Alexandra Ernsta. V stredu o tom rozhodli prešovskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Spomedzi deviatich kandidátov ho zvolili v tajnej dvojkolovej voľbe na šesťročné funkčné obdobie.



Brilla je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, fakulty výrobných technológií, a v súčasnosti pôsobí ako kontrolór v piatich obciach okresu Stará Ľubovňa a v jednej v okrese Prešov.



"Je to veľmi dôležitá pozícia a je to pre mňa záväzok do ďalšej práce, aby som svojou činnosťou v rámci útvaru hlavného kontrolóra vedel prispieť k tomu, aby mesto Prešov napredovalo. Žiadna samospráva v súčasnej dobe - aj keď vývoj daní z príjmov fyzických osôb sa vyvíja pozitívne - nie je bez problémov a potreby ďalšieho rastu. Mesto Prešov je významným z hľadiska svojej polohy a má veľký predpoklad ďalšieho rozvoja," povedal po zvolení Brilla.



V druhom kole volieb nového mestského kontrolóra sa rozhodovalo medzi Brillom a súčasným kontrolórom Ernstom. Brillovi odovzdalo svoj hlas 15 poslancov, Ernstovi 13.



Na funkciu nového mestského kontrolóra v Prešove bolo celkovo desať kandidátov. Okrem Brillu sa o tento post uchádzali Peter Alberty, Ľuboš Dudla, Alexander Ernst, Miroslav Hudák, Vladimír Kečkeméty, Jakub Kozák, Svetlana Pavlovičová, Erika Roháľová a Dominik Šotik. Erika Roháľová sa svojej kandidatúry vzdala.



Hlavnému kontrolórovi prislúcha plat vo výške 2503 eur, čo je mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vynásobená koeficientom 2,47. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z jeho mesačného platu.