V Humennom vianočnými stromčekmi vykurujú skleník

Humenné 23. januára (TASR) – Vianočné stromčeky, ktorých zber v uplynulých dňoch v meste Humenné ukončili pracovníci technických služieb (TS), prispejú k vykurovaniu skleníka v mestskom skleníkovom hospodárstve. Vypestované kvety poslúžia na vysádzanie vo verejných priestranstvách, predajom zeleninových priesad si mestská príspevková organizácia prilepší do svojho rozpočtu najmenej o 5000 eur. Uviedol to pre TASR riaditeľ TS mesta Milan Kuruc.



Približne 560 až 600 kusov vianočných stromčekov, ktoré TS tento rok z ulíc mesta zozbierali, putuje do štiepkovača. Drevnú štiepku následne pridávajú k drevu, ktorým skleník v skleníkovom hospodárstve bežne vykurujú. Ak by bolo možné kúriť len štiepkou, v závislosti od poveternostných podmienok by podľa Kuruca vystačila na mesiac, mesiac a pol.



Ako v tejto súvislosti riaditeľ TS podotkol, tento rok stúpol počet zozbieraných živých stromčekov približne o 25 percent oproti vlaňajšku. Humenčania sa zároveň "výrazne zlepšili" v odhadzovaní "symbolov Vianoc", ich výskyt priamo v zberných nádobách na komunálny odpad, a nie pri nich, je už zriedkavý.



"Aktuálne máme v skleníku vysiate kvetiny, z ktorých bude nie menej ako 20.000 kusov a zeleninu, približne 7000 až 8000 kusov priesad, ktoré potom budeme predávať na mestskom trhovisku," priblížil Kuruc. Zisk z predaja bude podľa jeho slov závisieť od tohtoročných trhových cien priesad. "Ale minimum, ktoré na výške zisku očakávame, je aspoň 4000 až 5000 eur," skonštatoval s tým, že medzi zeleninou, ktorú si budú môcť tento rok Humenčania od TS kúpiť, je kapusta, paprika, paradajky, zeler, ružičkový kel či cibuľa.