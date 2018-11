17. november spojí v Trnave Noc divadiel a Nežnú revolúciu

Trnava bola po Bratislave prvým slovenským mestom, kde sa v roku 1989 štrajkovalo už od 23. novembra.

Trnava 8. novembra (TASR) – Pripomienku výročia Nežnej revolúcie a Noc divadiel spoja v Trnave v sobotu 17. novembra do bohatej ponuky podujatí pre verejnosť. V ich organizácii sa spojili mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Divadlo Jána Palárika (DJP), kultúrne centrum Nádvorie a Trnavské rádio.



Trnava bola po Bratislave prvým slovenským mestom, kde sa v roku 1989 štrajkovalo už od 23. novembra. O deň neskôr sa na hlavnom námestí konal míting s rečníckou tribúnou práve na balkóne trnavského divadla. Program s názvom 17. november – Pocta slobode sa začne 17. novembra o 16. hodine vystúpením Trnavčana, herca a hudobníka Dana Heribana s projektom Čosi úsmevné, po ňom zahrá skupina Korben Dallas, ktorej koncert bude naživo vysielať Trnavské rádio. Na Nádvorí, priestore súčasnej kultúry, vznikne dočasné pietne miesto, kde budú môcť návštevníci zapáliť sviečku. Videoprojekcia na budove pripomenie brutálny zásah totalitnej moci počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988. V divadle potom bude Trnavský samosprávny kraj prvýkrát, v rámci talkshow Pred oponou, udeľovať novú Cenu slobody Antona Srholca, ktorou si uctí osobnosti bojujúce za hodnoty slobody a demokracie.



DJP sa do Noci divadiel zapojí už deviatykrát. "Rok 2018 sa nesie v znamení veľkých "osmičkových" výročí, ktoré sme si pripomenuli už viacerými podujatiami," uviedla dramaturgička divadla Lucia Mihálová. Krátko po 18. hodine k pamätnej tabuli Novembra 1989 na fasáde divadla zapália sviečky na pamiatku všetkým obetiam totalitných režimov, ktoré za posledných 100 rokov otriasli Európou.



Divadelná noc v DJP má v programe strašidelné prehliadky, ktoré vyústia na dvore divadla, kde bude návštevníkov zohrievať "osmičkový" guláš a teplý čaj podávaný hercami a členmi umeleckého súboru divadla. Dvor sa stane tiež priestorom pripomenutia si revolučných udalostí formou foto a videoprojekcie. „Prehliadky sa uskutočnia spolu trikrát, o 15. 16. a 17. hodine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť vopred v pokladni DJP,“ dodala Mihálová. O 22. hodine pripravilo DJP a Trnavské rádio nový formát s názvom #stagestream – živé vysielanie rozhlasovej hry z javiska divadla do éteru. "Pripravili sme výber z krátkych dialógov najlepších českých autorov pod názvom Od Čapka po Havla," dodala Mihálová. Čítanie bude sprevádzané piesňami Marty Kubišovej v podaní Silvie Soldanovej a Moniky Potokárovej.



Záverom soboty 17. novembra bude československá Retropárty s "prespávačkou" v divadle a dobrými raňajkami v ranných hodinách. "Chceme aj pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva divadlo otvoriť mladým ľuďom, pripomenúť si hodnoty slobody a demokracie a zároveň spoločne osláviť deň, keď sa v divadle nezhasína," uviedla Mihálová.