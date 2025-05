17. ročník ARS ORGANI NITRA sa začal prvú májovú nedeľu

Bratislava 5. mája (OTS) - V podaní troch profesorov z Rakúska, Poľska a Španielska ako i v zastúpení mladej generácie organistov z Nemecka a zo Slovenska budeme mať možnosť počuť nielen tradičné organové diela, ale aj mnohé menej známe skvosty, ktoré sa nie často objavujú v koncertných programoch. Spoločným menovateľov všetkých koncertov bude dielo Johanna Sebastiana Bacha, ktorého okrúhle výročia si tento rok pripomíname – 340. narodenia a 275. úmrtia. Ako po minulé roky, bude to cyklus piatich organových koncertov konajúcich sa striedavo v dvoch nitrianskych kostoloch: v piaristickom Kostole sv. Ladislava a v Evanjelickom Kostole Svätého Ducha vždy v nedeľu o 19,00 hod.Otvárací koncert, ktorý sa konal 4. mája v piaristickom Kostole sv. Ladislava, patril rakúskemu virtuózi, profesorovi na Hudobnej univerzite vo Viedni Wolfgangovi Capekovi. V jeho bravúrnom podaní sme si mohli vychutnať diela J. S. Bacha, J.-N. Lemmensa, M. Dupré, J. Langlaisa, ale i Parafrázu na veľkonočné témy z pera samotného interpreta. Na druhom koncerte sav evanjelickom kostole Svätého Ducha predstaví Matúš Maraček, mladý organista zo Slovenska, ktorý v súčasnosti študuje na viedenskej Hudobnej univerzite. Jeho program bude pozostávať z nemeckých barokových diel J. S. Bacha, G. Muffata, D. Buxtehudeho ako i súčasného skladateľa Arvo Pärta. Poľský organista a profesor z Varšavy Bartosz Jakubczak pridá do svojej interpretácie anglický „touch“ získaným viacročným štúdiom v Londýne. Takmer výlučne francúzsky repertoár doplnený dielom poľského skladateľa Mariana Sawu predstaví na treťom koncertev Piaristickom kostole. Francúzsky šmrnc a španielsky temperament pretaví do svojej interpretácie významný španielsky organista Juan Maria Pedrero, ktorýv Evanjelickom kostole Svätého Ducha prednesie diela Johanna Sebastiana Bacha popretkávané starou francúzskou barokovou tvorbou autorov H. Desmaresta, J.-Ph. Rameaua a F. Couperina. Na záverečnom koncertenás okrem diel Johanna Sebastiana Bacha uchváti svojimi improvizáciami v rôznych štýloch mladý nemecký organista Enno Gröhn v piaristickom kostole sv. Ladislava, víťaz mnohých významných improvizačných súťaží.Organizátori tohto umelecky hodnotného festivalu sa tešia na stretnutie s Vami pri tónoch organovej hudby. Viac informácií o festivale nájdete na www.organfest.sk